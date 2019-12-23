«دبي البحري» يتلقى تكريم «تنظيمية أسبوع الشارقة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، الجهة المنظمة لأسبوع الشارقة للبطولات العالمية، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في ختام فعاليات الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم 2019 لزوارق الفورمولا1، والتي جرت أحداثها في بحيرة خالد بمشاركة 18 زورقاً.

وقدم خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع البطولات العالمية، درعاً تذكارية إلى محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي خلال مراسم تتويج أبطال الجولة وبطولة العالم 2019، وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد شارك بفعالية في السباقات المختلفة التي أقيمت في أسبوع الشارقة البحري، عبر نجوم فريق فيكتوري تيم في منافسات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والجائزة العالمية للزوارق السريعة «أف 4 أس»، وبطولة العالم للدراجات المائية.