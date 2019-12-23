نخبة أساطير الغولف يشاركون في «دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد نخبة من أساطير الغولف في العالم، للمشاركة في بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، بالفترة من 23 - 26 يناير المقبل، ومن هؤلاء، الإيرلندي بادريج هارينجتون، الذي يشارك للمرة الثامنة في البطولة، وهو الذي سبق أن حقق المركز الثاني، متعادلاً مع النجم تايجر وودز في عام 2001، كما يعود الدنماركي توماس بورن إلى ملعب دبي مرة أخرى، وله ذكريات جميلة قبل 18عاماً، حينما حقق اللقب على حساب تايجر وودز 2001، وقال: أحب دائماً العودة إلى دبي وبطولة أوميغا ديزرت كلاسيك تحديداً، لديّ ذكريات رائعة للغاية، حينما سرت خطوة بخطوة مع وودز وقتها ونجحت بتحقيق اللقب، كانت لحظة مهمة في مسيرتي لا يمكن نسيانها، وملعب المجلس دائماً في حالة جيدة للغاية، وسيكون من الرائع التواجد عليه في يناير المقبل.

المخضرم خمينيز

ويشارك الإسباني أنخيل خمينيز للمرة 26 في مسيرته في هذه البطولة العريقة، وهو الذي توج باللقب قبل تسع سنوات، على حساب لي ويستوود في الحفرة الإضافية، وذلك بعد خمس سنوات من خسارته بفارق بسيط أمام إيرني إلس صاحب الرقم القياسي بثلاثة ألقاب في دبي، وتحدث الأسطورة البالغ من العمر 55 عاماً، الذي كان مساعداً للقائد في حصد لقبي كأس رايدر عامي 2012 و2014، وقال: لعبت لأول مرة هنا عام 1991، لذلك من الرائع العودة كل عام ورؤية، كيف تطورت دبي مع مرور الوقت، لديّ ذكريات رائعة للغاية من زياراتي المتعددة إلى دبي، وتحقيق الفوز هنا، ما زلت أستمتع بالمشاركة ومنافسة هؤلاء اللاعبين الشباب، وهو ما أريد فعله خلال الأسابيع المقبلة.

مشاركة أبرز النجوم

وتشهد نسخة دبي ديزرت كلاسيك في يناير المقبل، مشاركة نخبة من أقوى وأبرز نجوم رياضة الغولف، مع عودة الأمريكي بريسون ديشامبو للدفاع عن اللقب الذي حققه العام الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً في عدد الضربات، وسيتواجد لاعبون سبق لهم الفوز بكأس «الدلة» الشهير، منهم الإسباني رافا كابريرا بيلو والصيني هاتونج لي والإسباني سيرجيو جارسيا والسويدي هنريك ستينسون والإنجليزي داني ويليت، بالإضافة إلى عدد من أكبر الأسماء على الساحة العالمية بالوقت الحالي، منهم تومي فليتوود، مات فيتزباتريك، تيريل هاتون، إيان بولتر، مات والاس ولي ويستوود وجميعهم من إنجلترا.