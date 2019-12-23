تتويج أبطال فئات سباق اليوم الوطني للشراع الحديث

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

اختتم نادي تراث الإمارات، بكورنيش أبوظبي، سباق اليوم الوطني للشراع الحديث، الذي نظمته مدرسة الإمارات للشراع التابعة للنادي، وجرى على مدى يومين.

وتوج كل من أحمد عبد الله المهيري مدير إدارة السباقات والأنشطة البحرية في النادي، وخليفة حاضر المزروعي مدير مدرسة الإمارات للشراع التابعة للنادي، الفائزين بفئات السباق، حيث فاز بفئة الأوبتميست مبتدئين، سيف إبراهيم محمد الزعابي من نادي أبوظبي للشراع، وتصدر زميله عثمان عبد الكريم الحمادي فئة الأوبتميست معدل، وفازت غلا محمد يوسف بفئة الأوبتميست بنات، وفاز بفئة الليزر 4.7 المتسابق خميس إبراهيم الحمادي من نادي أبوظبي أيضاً، فيما تصدر فئة الليزر رديل عادل خالد من نادي تراث الإمارات، وفاز بفئة الليزر إستاندرد الماليزي محمد أفندي.