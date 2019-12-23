سلطان بن خليفة: لقب مونديال الفورمولا1 ثمرة دعم القيادة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك بمناسبة تحقيق فريق أبوظبي للقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 لموسم 2019، والفوز باللقب الغالي لأقوى بطولة بحرية على مستوى الرياضات العالمية والدولية البحرية للموسم الثالث على التوالي، وللمرة السابعة في تاريخ الفريق عبر مشاركاته في هذه البطولة، كما هنأ سموّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات.

وذكر سموه أن تحقيق التميز والتفوق البحري لم يكن ليحدث لولا الدعم السخي والمتواصل من القيادة الرشيدة، وتوفير كل مقومات النجاح والتفوق لفريق أبوظبي، وأيضاً تهيئة البيئة المناسبة من أجل التفوق في كل الرياضات البحرية. وقال: دعم أصحاب السمو للفريق وللنادي كان هو السبب الرئيسي في أن نصل اليوم إلى أعلى مستويات التفوق والتميز البحري.

تفوق مستحق

وأكد سمو الشيخ سلطان بن خليفة رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أن تحقيق الفريق لتسعة ألقاب مختلفة في خمس بطولات دولية بحرية، هو تفوق مستحق للفريق الإماراتي الذي حقق أفضل انتشار وحضور للرياضة الإماراتية طوال الموسم، وفي كل المشاركات المختلفة التي قام بها وقال: لا نرى انتشاراً رياضياً أفضل من الذي حققه فريق أبوظبي، حيث كان له دور كبير في رفع علم الإمارات في العديد من عواصم ومدن العالم، وأيضاً تقديم الصورة المشرقة للرياضة الإماراتية في كل مكان، فريق أبوظبي صنع لنا تاريخاً لا يمحى من التفوق والإنجاز، وقدم الصورة الملهمة للرياضة الإماراتية.

وأشاد سموه بكل كوادر فريق أبوظبي وتمكنهم من تحقيق الإنجازات في موسم 2019، معرباً عن سعادته بأن يضم الفريق أسماء شابة وكوادر وطنية أسهمت في تحقيق الإنجاز، وقال: وصلنا لمرحلة عالية جداً من التفوق وإلى قمة الهرم في هذه البطولة، ويجب أن نعمل من الآن على كيفية الحفاظ على كل هذه المكتسبات التي حققها الفريق في البطولة، وأن نبدأ الموسم القادم من الآن بالتجهيز والتحضير.

إنجاز متميز

وحقق فريق أبوظبي، إنجازاً متميزاً بالفوز بلقب موسم 2019 لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 للموسم الثالث على التوالي، وللمرة السابعة في تاريخه في اللوحة الأخيرة من البطولة بالجولة الخامسة والختامية، التي أقيمت في إمارة الشارقة قبل يومين، وكان أجمل ما في الفوز هو أنه قد تحدد، في آخر دورة من السباق، وفي آخر رمق من المنافسات التي أقيمت على بحيرة خالد، ويكفي أن الفريق كان متصدراً للترتيب العام طيلة الموسم عن طريق زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي، الذي أحرز المركز الثاني في الجولة الختامية كي يصل إلى النقطة 79 في مشوار البطولة، ويتشارك في النقاط مع السويدي جوناس آندرسون، الذي حل في المركز الأول في جولة الشارقة ووصل للنقطة 79 أيضاً، ولكن تفوق شون بإحراز اللقب، حيث إنه كان الأفضل من ناحية المراكز طيلة الموسم، وكي يحقق فريق أبوظبي الإماراتي اللقب للمرة السابعة في تاريخه.