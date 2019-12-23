إطلاق برنامج تأهيل المدربين بدبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أطلق مجلس دبي الرياضي، النسخة الثالثة من برنامج تأهيل المدربين الوطنيين في الألعاب الجماعية، الذي ينظمه سنوياً منذ عام 2017، ويهدف إلى تطوير المدربين بأندية دبي، وذلك بالتعاون مع الاتحادات الدولية والمحلية الخاصة بكل رياضة، ونظم المجلس من 15 - 19 الحالي، الدورة التأهيلية للمستوى المتقدم في الكرة الطائرة، وشارك فيها 25 مدرباً من أندية دبي، وعدد من المدربين من مختلف أندية الدولة، وحاضر فيها الخبير الدولي د. شهاب الدين الريامي، وتضمن برنامج الدورة جانبين، نظري وعملي، وقال علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي: يتضمن البرنامج التأهيلي هذا العام أيضاً دورة متقدمة لمدربي كرة اليد من 25 - 28 ديسمبر الجاري، سيحاضر فيها خبير من الاتحاد الدولي.