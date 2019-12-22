نهيان بن زايد يُتوج نادال بطلاً لـ«مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الإسباني رافائيل نادال، بطلاً للنسخة الثانية عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه. وتوج سموه البطل الإسباني بكأس البطولة بحضور سمو الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.

وتغلب نادال المصنف الأول على العالم في المباراة النهائية التي أقيمت أمس، بمجمع أبوظبي الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين مقابل واحدة بعد مباراة ماراثونية دامت 3 ساعات و12 دقيقة وبنتيجة 6-7 و7-5 و7-6 لينفرد نادال بعدد مرات الفوز بالبطولة بعدما كان قد فاز باللقب أعوام 2010 و2011 و2016 عندما أقيمت البطولة مرتين في يناير وديسمبر من العام نفسه. وأحرز المركز الثالث الصربي ديوكوفيتش بعد فوزه على الروسي خاشانوف بمجموعتين دون رد.