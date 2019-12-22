سالم عبد الرحمن يتصدر كأس رئيس الدولة للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدر الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن وحيداً بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج لعام 2019 التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج، بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، برصيد كامل من النقاط (6 نقاط) من ست جولات.

وتشهد الجولة السابعة للكأس العديد من المواجهات الصعبة، لعل أبرزها على الطاولة الأولى عندما يلتقي سالم عبد الرحمن مع حمدان مرشول، وعلى الثانية سالم أحمد سالم مع عمار السدراني، وعلى الثالثة حارب الشامسي مع أحمد الرميثي، وعلى الرابعة خليفة البلوشي مع عمران الحوسني، وعلى الخامسة سلطان الدرمكي مع سيف أحمد.

أما في فئة السيدات فحافظت لاعبة نادي العين للشطرنج وافية درويش المعمري على صدارة فئة السيدات وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من نيل اللقب، إذ يكفيها التعادل في الجولة السابعة والأخيرة.

وحلّت لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة في المركز الثاني، بعد ابتعادها بنقطة عن أقرب منافسيها، وفازت بالجولة السادسة على لاعبة نادي العين للشطرنج أمل الشامسي.

وفي فئة الناشئين 14 سنة، انفرد محمد سعيد يليلي (الفجيرة للشطرنج) بالصدارة وحيداً لأول مرة برصيد خمس نقاط ونصف، بعد تخطيه لاعب ناديه خليفة خالد في مباراة صعبة.

وفي فئة الفتيات 14 سنة، انفردت عنود أحمد، من نادي دبي للشطرنج، بالصدارة برصيد خمس نقاط ونصف، بعد اقتناصها نقطة ثمينة من لاعبة نادي فتيات الشارقة للشطرنج عائشة المعيني.