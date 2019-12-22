«دبي الرياضي» يرفع وتيرة العمل تمهيداً لـ«عام الاستعداد للخمسين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مجلس دبي الرياضي رفع وتيرة العمل ووضع الخطط والالتزام بالبرامج، التي يتم وضعها بالتنسيق بين المجلس والأندية الرياضية، لمواكبة مرحلة العمل المقبلة بجميع تطوراتها المتسارعة، والارتقاء بمستوى العمل في القطاع الرياضي، بما ينسجم مع كون العام المقبل هو «عام الاستعداد للخمسين»، والمشاركة الفاعلة فيه لتعزيز المكتسبات الوطنية وبناء أسس تحقيق المزيد من التميز والإنجازات للدولة في الخمسين عاماً المقبلة.

كما أكد مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وضع الخطط الاستراتيجية وتحديد الأهداف ومؤشرات الأداء في جميع جوانب العمل في المجلس والأندية وشركات كرة القدم في دبي، بما يترجم توجهات القيادة الرشيدة ونهجها الدائم في الابتكار والتميز والريادة، وكذلك بما يترجم دور الرياضة في خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة من عمر الدولة.

وبارك مجلس دبي الرياضي تشكيل اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وعضوية عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرة والكفاءة، وهنأ المجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتمنى له ولفريق عمله التوفيق والنجاح في وضع الكرة الإماراتية في مكانها المميز، الذي يتناسب مع الدعم، الذي تتلقاه والموارد التي تمتلكها، وأكد المجلس استعداده لتقديم كل سبل الدعم للاتحاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، د. عبد الله الكرم، وأحمد الشعفّار، ومحمد الكمالي، ومريـم الحمادي، ولمياء خان، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس.

استعراض

وتم في الاجتماع استعراض تقارير اللجان الدائمة في المجلس، حيث تضمن تقرير لجنة التطوير والمستقبل استعراضاً لما تتضمنه الخطة الاستراتيجية للمجلس للفترة 2020-2030، والتي تم وضعها في إطار تكاملي مع الخطط الاستراتيجية السابقة، وهي خطة مرحلة التأسيس للفترة 2005-2011، ثم خطة مرحلة التطوير 2012-2019، وخطة مرحلة التمكين 2020 -2030، كما ترتبط خطة مجلس دبي الرياضي 2020 - 2030 بعام الاستعداد للخمسين، والمبادئ السبعة لمدن المستقبل، ووثيقة الخمسين، وتضمنت تحديد عناصر المستقبل استعداداً للـ50 عاماً المقبلة.

واستعرض مجلس الإدارة جديد الدورة الثامنة لنموذج دبي للتفوق الرياضي، الذي يتم فيه الإعلان عن الأندية وشركات كرة القدم واللاعبين والإداريين الحاصلين على أعلى درجات التقييم.

اعتماد

وقد تم اعتماد النموذج أساساً لتقييم الأندية والشركات الرياضية في الدورة الثامنة مع مراعاة الاختلاف في طبيعة عمل الأندية والشركات الرياضية والأندية النوعية، وبما يضمن العدالة في التقييم، كما تم إدراج فئات لتقييم وتكريم الرياضيين من جميع الفئات وفي جميع الرياضات، وذلك لدعم وتحفيز الرياضيين في إمارة دبي على تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة، وتسليط الضوء عليهم ليكونوا مثالاً يقتدى بهم من قبل الرياضيين، كما تتضمن الدورة الثامنة معايير عديدة تتعلق بعلاقة النادي مع الجمهور والمبادرات التي يقدمها لإسعاد الجمهور، وغيرها من العناصر.

اطلاع

واطلع مجلس الإدارة على ما تم إنجازه من اللوائح وأنظمة العمل في الأندية وشركات كرة القدم بدبي، والذي يتضمن النظام الأساسي للنادي ولائحة المكافآت والحوافز والجزاءات للاعبين المحترفين والأجهزة الإدارية والفنية وفق سياسات المجلس، وكذلك لائحة استقطاب اللاعبين والمدربين المحترفين، وأكد تطبيقها بما يرتقي بمستوى العمل الإداري والاستثمار الأمثل للموارد.

فعاليات

استعرض مجلس إدارة «دبي الرياضي» في الاجتماع تقرير الفعاليات الرياضية المختلفة المحلية والدولية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مهرجان الرياضات الشاطئية الأكبر من نوعه الذي يتضمن فعاليات وبطولات رياضية مختلفة في العديد من الرياضات والبطولات واللقاءات الكروية، ومن بينها مباراة من الدوري الهندي تجمع فريقي تشناي وكيرلا وتنظمها شركة هندية، ويوفر لها المجلس سبل النجاح، في إطار استضافة المباريات التي تسعد أفراد المجتمع، والتأكيد أن دولة الإمارات تحتضن الجميع وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة والسعيدة.