كوريا الجنوبية بطلاً لدولية فزاع للبوتشيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج منتخب كوريا الجنوبية بلقب النسخة السادسة من بطولة فزاع الدولية للبوتشيا لأصحاب الهمم، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك في القاعة الرياضية لنادي شباب الأهلي، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة من 14 دولة، وتصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب في ختام المنافسات، بعدما حقق 4 ميداليات ذهبية من أصل 7، وجاء وصيفاً منتخب استراليا بميداليتين ذهبيتين، وحل ثالثاً الصين بميدالية واحدة.

ونجحت كوريا باعتلاء صدارة الترتيب، بعدما واصلت تفوقها في منافسات الزوجي والفردي في اليوم الأخير، الذي جمعت فيه 4 ميداليات ذهبية.

كما حصل منتخبنا الوطني على ميدالية فضية في فئة الزوجي للاعبتين رئيسة الفلاسي وعائشة المهيري..

وتكمن أهمية هذه البطولة في أن نتائجها ستكون ضمن البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، وحضر مراسم التتويج أحمد جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع وذيبان المهيري الأمين العام لاتحاد رياضات أصحاب الهمم الإماراتي ويعقوب البلوشي من تعاونية الاتحاد وحسن رضوان القنصل العام الإندونيسي، الذي شارك بتتويج لاعبي المنتخب الإندونيسي لحصولهم على ميداليات ملونة بين الفضي والبرونزي. إضافة إلى ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم والبطولة.