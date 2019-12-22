غنتوت ينتزع لقب دولية البولو والحبتور وصيفاً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توّج فريق غنتوت للبولو بلقب بطولة الإمارات الدولية للبولو، التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، والتي شهدت مشاركة 5 فرق، وجاء تتويج صاحب الأرض والجمهور بعد فوزه على فريق «إيه. أم الحبتور» بنتيجة 10-7، ليثأر لخسارته في ختام الدور التمهيدي ويحرز الكأس الذهبية التي ابتعد عنها منذ ثلاثة مواسم، ونال المركز الثالث البرونزي فريق أبوظبي بعد فوزه على فريق مهرة بولو/‏‏ بنجاش بولو 10-6، وحل فريق ديزرت بالم في المركز الخامس.

وفي ختام البطولة قام سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة يرافقه سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، ومطر سهيل اليبهوني عضو مجلس إدارة نادي غنتوت، وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بتتويج الفائزين بالجوائز النقدية والعينية.

وشمل التكريم أحسن لاعب في البطولة، والذي فاز به لاعب فريق غنتوت مانويل توكالينو، كما تم تكريم حكام البطولة.

من جانبه أشاد سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة برعاية ودعم سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو للعبة، ذاكراً أن البطولة جاءت حافلة باللمسات الفنية والتنظيمية.