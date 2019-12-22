فريق أبوظبي بطل «مونديال الفورمولا»

المصدر: الشارقة- علي شدهان

توج زورق فريق أبوظبي رقم 1 بقيادة الأمريكي شون تورنتي بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1» للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه في ختام أسبوع الشارقة للبطولات العالمية المائية والذي أسدل الستار عليه أمس.

وصنع زورق فريق أبوظبي رقم 1، الإنجاز بعدما أنهى السباق الرئيسي للجولة الختامية لبطولة العالم في الشارقة في المركز الثاني خلف جوناس أندرسون قائد زورق الفريق السويدي رقم 14، والذي حل وصيفاً في الترتيب العام للبطولة، فيما جاء زورق فريق الإمارات رقم 77 ثالثاً، وحل ثاني القمزي قائد زورق فريق أبوظبي رقم 2 رابعاً، فيما جاء زورق فريق الشارقة رقم 11 بقيادة سامي سيليو خامساً، فيما سجل فريق أبوظبي إنجازاً آخر بحصوله على لقب الفرق، ونال محمد المحريبي قائد زورق أبوظبي المركز الثالث في مونديال الفورمولا 4.

حضر مراسم تتويج الأبطال، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وحريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.