ماراثون زايد الخيري.. رسالة وفاء لأرواح الشهداء

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يعقد بعد غد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري 2019، والذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة المقبل، بمشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات، وتصل قيمة جوائزه إلى 2 مليون جنيه، يحضر المؤتمر الصحفي الذي يقام بفندق «جي دبليو ماريوت» بالقاهرة الجديدة، في الخامسة مساء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون، والسفير جمعة مبارك سفير الإمارات بالقاهرة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور حاتم أبوالقاسم عميد معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تخصيص الدخل لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وهناك مقترح بتكريم شهداء الإمارات ومصر على هامش الحدث بالوقوف دقيقة حداداً قبل بدء السباق الرئيسي، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وذلك تخليداً لأرواح الشهداء من الدولتين.

توجيهات

من جانبه، أكد جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، أن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سموه غير المحدود لمحطات ماراثون زايد الخيري في أبوظبي ونيويورك والقاهرة كان له الأثر البارز في تعزيز مبادرات الإمارات الإنسانية، وتحقيق الإسهامات الفاعلة لمساعدة الآخرين وتخفيف المعاناة عن المتضررين. وأضاف، الوصول بالماراثون للنسخة السادسة يحمل رسالة للعالم أجمع، مؤكداً دور ورسالة الإمارات الساعية لتحقيق السلام والتعايش وتقديم المساعدة وعون الآخرين في مختلف أنحاء العالم.

وواصل السويدي: «ماراثون زايد الخيري نشر البهجة والبسمة وأسس قاعدة قوية تحمل اسم وبصمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحقيق الأهداف السامية والنبيلة في العديد من المحطات المهمة، وهكذا حرصت القيادة الرشيدة على استمرارية تلك المبادرات الإنسانية، التي امتدت لتشمل كل أبناء الوطن.