تل مرعب جاهز لمهرجان ليوا الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020 اكتمال كافة التجهيزات والترتيبات في موقع تل مرعب، استعداداً لانطلاق فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل.

وحرصت دائر البلديات والنقل ممثلة في بلدية منطقة الظفرة على إنهاء كافة الترتيبات داخل موقع المهرجان خلال زمن قياسي لضمان توفير البنية التحتية المناسبة من خلال تجهيز حلبة السباقات ومواقع الفعاليات المختلفة بجانب المرافق الخدمية داخل موقع المهرجان لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الجمهور الذي يحرص على متابعة فعاليات الحدث من داخل الدولة وخارجها.

وكانت بلدية الظفرة قد انتهت من تنفيذ وصيانة عدد من الطرق والمرافق الداخلية في الموقع.

وأوضح محمد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث، أن المهرجان سيشهد في نسخته الجديدة عدداً من الفعاليات الجديدة والمتجددة التي تلامس اهتمام عشاق التحدي والإثارة والمغامرة، سواء فيما يخص سباقات السيارات والدرجات والرياضات الشيقة الممتعة، أو السباقات التراثية المصاحبة للمهرجان، وكذلك المسابقات الجديدة مثل مسابقة الرماية والتصوير الفوتوغرافي.

وأكد أن نسخة 2020 ستكون حدثاً عالمياً بما يضمه من سباقات وفعاليات متعددة ومتنوعة تحوّل معها من مهرجان رياضي لعشاق التحدي والمغامرة إلى مهرجان شامل يقصده الجميع للاستمتاع بما يقدمه من برامج وأنشطة ومسابقات وفعاليات متنوعة تناسب كافة الجنسيات ومختلف الأعمار.