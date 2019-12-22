84 ميدالية للإمارات في «دولية دبي للجوجيتسو»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تصدرت الإمارات منافسات بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو المقامة في نادي شباب الأهلي بدبي بتسجيلها 4240 نقطة برصيد 84 ميدالية ملونة، فيما حلت البرازيل ثانيا بـ 2850 نقطة برصيد 58 ميدالية، في حين ذهب المركز الثالث لكولومبيا التي سجلت 778 نقطة برصيد 16 ميدالية.

أقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية ونظمها اتحاد الجوجيتسو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ،وشهدت مشاركة عالمية من 50 دولة، ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة في الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود .

حضر ختام المنافسات يوسف البطران عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعائشة محمد الملا عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والدكتور خالد الزاهد، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي ، وماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي،

واختتمت البطولة منافساتها بتتويج نادي كوماندو جروب في المركز الأول برصيد 1518 نقطة، ونادي «إيه إف إن تي» في مركز الوصيف برصيد 1315 نقطة، ليحل نادي الوحدة ثالثاً برصيد 1110 نقاط.

ترحيب

من جهته، رحّب يوسف عبد الله البطران، بجميع الأندية والرياضيين المشاركين في النسخة السابعة من البطولة، وقال: «شهدنا ختام فعاليات عام 2019، إذ نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو العديد من الفعاليات المحلية والدولية».

وأضاف: «أهنئ اللاعبين المشاركين في البطولة لحصدهم الميداليات، وثانياً لمستوى الأداء الرفيع الذي قدموه على بساط المنافسة، ونشعر بالكثير من الرضا حيال الشجاعة والتصميم الذي أبداه أبطال الإمارات من مختلف الفئات، والذي تمكنوا بفضله من حصد 84 ميدالية ملونة، ونفخر في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بتنظيم بطولة جديدة تتكلل بالنجاح التي نضيفها لسجلنا الحافل من الفعاليات والبطولات الدولية».