17 ميدالية لمنتخبنا في آسيوية المواي تاي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توّج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان الفائزين في ختام بطولة أمم آسيا للمواي تاي 2019، التي استضافها الاتحاد الإماراتي للعبة بمشاركة 26 دولة، واختتمت فعالياتها مساء أمس بكورنيش أبوظبي، وشارك في التتويج عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وياسر سالم نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، إضافة إلى رئيس وأمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي بحضور عدد كبير من رؤساء الاتحاد الوطنية وضيوف الدولة.

وحصد منتخبنا الوطني 4 ميداليات ذهبية و7 فضيات و6 برونزيات بمجموع 17 ميدالية، ما يعتبر نتائج متميزة على مستوى البطولة الآسيوية التي شهدت مشاركة نخبة متميزة من أبطال اللعبة، وكانت بداية الحصول على الميداليات الذهبية أمس الأول عن طريق هزاع القبيسي ضمن فئة الشباب في وزن تحت 48 كغم بعد فوزه على أسعد طوقان.

حصد الذهب

وأمس حصد عمر سحمان الذهبية الثانية ضمن ذات الفئة بعد فوزه على الإيراني أمير عباس، وعلى مستوى الكبار حصد الذهب أمين المعتصم في وزن تحت 71 كغم بانسحاب منافسه العراقي شاكر التركيني للإصابة، وتواصل نيل الذهب مع الياس حبعيلي الذي قدم مباراة قتالية قوية في وزن تحت 81 كغم أمام اللبناني خالد طراف تفاعل معها الجمهور كثيراً، لينجح حبيعلي في كسب المباراة ونيل الميدالية الذهبية الرابعة.

فيما توج بالميداليات الفضية، نور الدين سامير في وزن تحت 63.5، وإبراهيم بلال وزن تحت 60 كغم، ومحمد المرضي فضية وزن تحت 67 كغم، وعبد الله الشحي وزن تحت 46 كغم، بجانب فضيات المراحل العمرة أحمد الظاهري وعلي اليعقوبي.

وأحرز الميداليات البرونزية، أحمد بهمان، زكريا الحمادي، محمد الثميري، محمد الصابري، يوسف اليعقوبي، نورة عمر.

دعم القيادة الرشيدة

من جانبه، ثمّن عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة بالدولة، وحرصها الدائم والمستمر على أن يجد هذا القطاع الكبير كل رعاية واهتمام في مختلف الجوانب المجتمعية والثقافية والرياضية، وأشار النيادي إلى أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أسهمت في دعم مسيرة الإنجازات التي حققها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، مؤكداً أن توجيهات سموه مثلت خارطة طريق سار عليها الاتحاد وقادت إلى استضافة البطولات وتطور مستوى اللعبة فنياً حتى على الصعيد الآسيوي.

وعلق النيادي على فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي بأن ثقة آسيا في دولة الإمارات والكوادر الوطنية كانت سبباً في الثقة التي وجدها من الجمعية العمومية، شاكراً أعضاء الجمعية العمومية على الدعم.

وشكر النيادي المنتخبات التي شاركت في بطولة أمم آسيا 2019 وكل من ساهم في التنظيم، مؤكداً أن البطولة حققت العديد من النجاحات والمكاسب، وأنها حظيت بإشادة الاتحاد الدولي وكل البعثات المشاركة، ما يؤكد كفاءة وتميّز الكادر الإماراتي.