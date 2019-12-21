ولي عهد الفجيرة يشهد فعاليات بطولة الإمارة لـ"جمال الخيل العربي"

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة، بتربية الخيول العربية الأصيلة وتكريس رياضة الفروسية، بهدف إحياء الموروث الإماراتي الأصيل، الذي يعتبر جزءاً أساسياً من هوية وثقافة أبناء الإمارات.

جاء ذلك خلال حضور سموه مساء اليوم يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، فعاليات النسخة الخامسة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي التي تقام في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة التاريخية، تحت رعاية سموه، بمشاركة ما يفوق 300 من الخيول العربية، وتحت إشراف وتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأشار سموه إلى الاهتمام الكبير الذي تولية إمارة الفجيرة بتربية الخيول العربية الأصيلة ومشاركتها في المنافسات الرياضية المحلية والدولية، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مشيدا ً بتطور البطولة في نسختها الخامسة من خلال التركيز على نوع الخيول العربية الأصيلة وإبراز جمالها وفق اشتراطات محددة مثمناً دور جمعية الامارات للخيل العربي ورعاة الحدث الرياضي في إنجاح فعاليات البطولة.

وكرم سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تقديرا للدعم الكبير الذي قدمته الهيئة لنجاح البطولة، كما كرم سموه لجنة الحكام وأصحاب المراكز الأولى في شوط الفحول من أربع سنوات وما فوق ضمن منافسات بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي.

رافق سموه في حضور فعاليات البطولة سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة المشرف العام على البطولة و محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية ، والمهندس محمد التوحيدي المشرف العام ومدير عام مربط دبي، و علي مصبح الكعبي مدير عام البطولة بالإضافة إلى عدد كبير من الملاك وجمهور غفير من عشاق الفروسية.