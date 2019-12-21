صراع ثنائي على لقب «مونديال فورمولا» الزوارق

المصدر: الشارقة - علي شدهان

يشهد السباق الرئيسي لـ «مونديال فورمولا» الشارقة، الجولة الختامية لبطولة العالم للزوارق السريعة التي يسدل الستار على أحداثها المثيرة اليوم على مياه بحيرة خالد في الإمارة الباسمة، صراعاً ثنائياً محتدماً بين زورق فريق أبوظبي رقم 1 بقيادة الأمريكي شون تورنتي متصدر الترتيب العام بـ 64 نقطة، ومنافسه الشرس جوناس أندرسون قائد زورق الفريق السويدي رقم 14 برصيده البالغ 59 نقطة، في ظل وجود 4 «سيناريوهات» لحسم التنافس الشرس قبل معانقة اللقب العالمي الكبير.

4 «سيناريوهات»

ويسعى زورق فريق أبوظبي بقيادة تورنتي إلى حسم اللقب العالمي لمصلحته على حساب منافسه السويدي أندرسون، ما يجعل الإثارة عنواناً رئيسياً في السباق المرتقب مع وجود 4 «سيناريوهات» متوقعة، الأول يتمثل في فوز تورنتي بالمركز الأول وخطف 20 نقطة تكفيه لاعتلاء منصة التتويج بطلاً للعالم، والثاني، فوز أندرسون بالمركز الأول، وحينها يصل إلى النقطة 79، وهو رصيد تورنتي نفسه في حال جاء ثانياً، والثالث، إحالة الأمر إلى اللجنة الفنية لفض نزاع الشراكة في النقاط وفقاً لاعتبارات أهمها، العودة لحالات الفوز، وعدد الإنذارات، وحجم المخالفات في الجولات الماضية، والرابع، عطل زورق أي من المتنافسين!

ولا يقتصر الصراع المحتدم على تورنتي وأندرسون فحسب، بل يمتد ليشمل ثاني القمزي قائد زورق فريق أبوظبي رقم 2، والسويدي أريك ستارك قائد زورق فريق الفيكتوري رقم 74، والفرنسي فيليب شيب قائد زورق الفريق الصيني رقم 7، ما يجعل المنافسة جماعية في شراستها ونديتها وقوتها.

فوز وانتصار

ويبحث زورق فيكتوري 74 بقيادة المتسابق السويدي اريك ستارك اليوم، عن الفوز والانتصار والتتويج في جائزة الشارقة للزوارق السريعة - فورمولا1 - الجولة السادسة والختامية من بطولة العالم 2019

ويحمل فريق فيكتوري تيم ذكريات طيبة في بحيرة خالد، والتي كانت شاهدة على نجاحه في معانقة أول لقب في الجائزة الكبرى لجولات بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا1 مع ختام موسم 2016 عبر زورق فيكتوري 4 وقتها، والذي فاز بلقب جولة الشارقة وحل وصيفاً على العالم حينها.

وينطلق زورق فيكتوري 74 في السباق الرئيسي اليوم من المركز الثالث بعدما حقق الفريق ثالث أفضل توقيت في المرحلة الثالثة والحاسمة من تصفيات الزمن التي أقيمت يوم أول من أمس مسجلاً توقيتاً قدره 45.45 ثانية هي إجمالي المدة التي احتاجها قائد الزورق اريك ستارك لقطع مسافة كورس ومسار السباق التي تصل إلى 2057 متراً. من جانب آخر، يختتم فريق الفيكتوري تيم اليوم مشاركته في الجائزة العالمية للزوارق السريعة - أف 4 أس - من خلال خوض مراحل السباق الثاني.

بصمة عالمية

ورفع حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة لتفضل سموه برعاية ودعم فعاليات النسخة العشرين من أسبوع الشارقة للبطولات العالمية المائية في بحيرة خالد والذي انطلق منذ الثلاثاء الماضي ويختتم اليوم، كما هنأ حريز المر بن حريز اللجنة المنظمة للحدث بالنجاح الباهر الذي صاحب انطلاقة النسخة الحالية وتسجيل رقم قياسي في عدد استضافة الجولات الخاصة ببطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا1 لمدة 20 عاماً متتالية منذ عام 2000 حسب الجهة المروجة (H2O) والتي تحتفي بهذه الشراكة المتواصلة والتي تدل على المسيرة الزاخرة بالبذل والعطاء والنجاح المستمر.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية إن الإمارة الباسمة باتت وجهة متميزة في عالم الرياضات البحرية من خلال احتضانها العديد من الفعاليات في أسبوع ملئ بالإثارة والندية والتشويق في خواتيم البطولات العالمية لثلاث فئات هي سباقات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا 1»- جائزة الشارقة الكبرى يرافقها منافسات الجائزة العالمية للزوارق السريعة -F 4 S- بالإضافة إلى النسخة الخامسة من بطولة العالم لسباقات الدراجات المائية.

اللقب السابع

ولفت سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي في البطولة، إلى أن المنافسة على لقب بطولة العالم في موسم 2019، باتت محصورة بين زورقي أبوظبي والفريق السويدي، مشدداً على أن فريق العاصمة عازم على معانقة اللقب السابع في تاريخه والثالث له على التوالي، متوقعاً أن يشهد السباق الرئيس اليوم تنافساً حامياً جداً.