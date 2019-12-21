دولية دبي لمحترفي الجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية، تنطلق اليوم النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ويستضيف منافساتها نادي شباب الأهلي.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً خاصاً لدعم تنظيم البطولات العالمية لترسيخ مكانة الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص على خارطة الرياضة العالمية بوصفها وجهة عالمية لأهم الفعاليات الرياضية، وتحوّلت بالفعل بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو خلال فترةٍ قصيرة إلى إحدى أهم البطولات العالمية».

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يحرص أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في هذه البطولة نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها ، وإلى جانب تأهيلهم لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، تمثّل بطولة دبي الدولية للمحترفين جزءاً من سلسلة التصنيف العالمي للاتحاد».