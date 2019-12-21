شارابوفا: ما زلت أملك الكثير لأقدمه

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكدت نجمة التنس الحسناء الروسية ماريا شارابوفا أنها لا تزال تملك الكثير لتقدمه في عالم التنس بعد عودتها إلى خوض المباريات عقب فترة طويلة من عدم الانتظام في المشاركة في البطولات خلال العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن مشاركتها في بطولة مبادلة العالمية للتنس تعد أفضل إعداد للموسم المقبل .

وفازت المصنفة الأولى سابقاً على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش المصنفة الـ 51 بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و7-5 في المباراة الاستعراضية للسيدات التي أقيمت مساء أول من أمس ضمن بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تقام بملاعب مجمع التنس الدولي بأبوظبي في نسختها الثانية عشرة.

وقالت شارابوفا في المؤتمر الصحفي أول من أمس عقب فوزها على تومليانوفيتش:«بطولة مبادلة تمثل إعداداً جيداً للموسم المقبل، والفوز في البطولة يؤكد أنني ما زلت أملك الشغف والحافز للعودة بشكل قوي».

وأضافت:«راضية عن المستوى الذي قدمته في المباراة رغم صعوبتها إلا أنني كنت واثقة من قدراتي ولم أتوقع أنني سأبذل كل هذا الجهد».