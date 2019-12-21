هزاع القبيسي يتوج بالذهبية في آسيوية المواي تاي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

تواصلت نجاحات منتخبنا للمواي تاي في الفترة المسائية أمس خلال بطولة أمم آسيا التي تختتم اليوم في كورنيش أبوظبي، بحصول هزاع القبيسي لاعب منتخبنا تحت 13 سنة على أول ميدالية ذهبية في البطولة بعد فوزه في المواجهة الختامية على الأردني أسعد طوقان في وزن تحت 48 كغم، كما تأهل لاعبنا نور الدين سامير للدور النهائي بعد فوزه في وزن تحت 63.5 على التايلاندي نوربات، ويسعى عدد من لاعبي منتخب الإمارات للفوز بالميداليات الذهبية في ختام المنافسة اليوم والتي تشهد مواجهات قوية وساخنة سعياً لبلوغ منصات التتويج.

من جانبه أكد لاعب منتخبنا الياس حبيب علي الذي ينافس على التتويج بالذهب في وزن تحت 81 كغم بأن وصول مجموعة من لاعبي منتخبنا إلى مراحل متقدمة في البطولة الآسيوية يعتبر تأكيداً على تطور مستويات اللاعبين، ذاكراً أن البطولة تجمع أسماء لامعة ومقاتلين أقوياء، وأضاف: نجحنا في تحقيق العديد من الانتصارات وطموحنا كبير في أن نصل إلى منصات التتويج تقديراً للدعم الذي نجده من اتحاد المواي تاي.

ثقة

واختارت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمواي تاي خلال انعقادها أمس في أبوظبي، عبد الله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي بالتزكية، تقديراً للجهود التي بذلها النيادي والذي يرأس أيضا الاتحاد العربي للعبة، في تطوير المواي تاي على مستوى القارة.

وقال الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي عقب الجمعية العمومية إن اختيار النيادي يمثل تقديراً لجهوده السابقة في الارتقاء بالمواي تاي، مع أعضاء الاتحاد الإماراتي الذي يعتبر نموذجاً في العمل المتميز والمتطور، ذاكراً أنه يعتبره مصدر فخر وإعزاز لدولة الإمارات قياساً بالنجاحات التي حققها سابقاً.

وتلقى النيادي التهنئة من ستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي، على الاختيار الذي وصفه بأنه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ذاكراً أن اتحاد الإمارات للمواي تاي رغم إشهاره حديثاً لكنه حقق نجاحات واسعة وأنه ينافس حالياً على استضافة بطولة العالم.

إشادة

وأشاد فوكس بمستوى تنظيم البطولة الآسيوية، وقال إنها حققت نجاحاً كبيراً لأن الترتيب للبطولة كان معداً بشكل جيد، ذاكراً أن كل البعثات أشادت بحفاوة الاستقبال والضيافة وتهيئة الأجواء مع تجهيز صالة لعب متميزة ساعدت اللاعبين والحكام على تقديم أفضل المستويات.

بدوره هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، عبدالله سعيد النيادي باختياره نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، ذاكراً أن النيادي استحق المنصب بعمله الجاد والجهد الذي بذله خلال السنوات الماضية، وأشاد بن ثعلوب بنجاح بطولة أمم آسيا وقال إن ما حققه اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج من نجاحات عقب إشهاره مثل نقلة نوعية ساهمت في نشر اللعبة عربياً وآسيوياً وأن نجاح البطولة غير مستغرب لأن الاتحاد يضم العديد من الكوادر والكفاءات الإماراتية المتميزة.

جولة سياحية

زارت الوفود الآسيوية المشاركة في البطولة مسجد الشيخ زايد الكبير، وتضمن البرنامج زيارة جزيرة السعديات ومتحف اللوفر في جولة سياحية بالعاصمة أبوظبي.