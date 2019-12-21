«فيكتوري تيم» بطل العالم للدراجات المائية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عاش متسابق فريق الفيكتوري تيم رقم 90 النمساوي كيفين رايتيرر فرحتين، أمس، مع ختام فعاليات جائزة الشارقة الكبرى للدراجات المائية (الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم 2019) الأولى بتتويجه بطلاً للعالم في فئة واقف جي بي 1 للمرة الثالثة في تاريخ الحدث، والثانية بفوزه بلقب الشارقة.

وحصد متسابق فريق الفيكتوري العلامة الكاملة في الجولة برصيد 75 نقطة بعدما أضاف 25 نقطة جديدة بالفوز بالمركز الأول للمرحلة الثالثة متفوقاً على النرويجي اونيك بيرنتسين (الثاني) والفرنسي اكسيل كورتيس (الثالث).

وعانق متسابق فريق الفيكتوري تيم النمساوي رايتيرر اللقب الثاني له هذا الموسم بعد نيله لقب «أوروبا 2019»، كما أهدى الفيكتوري تيم لقب واقف جي بي 1 في بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي.