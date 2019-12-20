نادال وديوكوفيتش وشارابوفا يتنافسون على رمال السعديات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شارك رافاييل نادال المصنف الأول عالمياً، ونوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً، وماريا شارابوفا الفائزة ببطولة غراند سلام لخمس مرات، بمنافسة ودية صباح أول من أمس على رمال شاطئ جزيرة السعديات قُبيل انطلاق المباراة الأولى في البطولة، حيث حاول النجوم العالميون المشاركون في النسخة الثانية عشرة من البطولة إسقاط مجسمٍ ضخمٍ من سبعة أحرف لكلمة «الأفضل» (THE BEST) باستخدام 36 كرة، حيث حصل كل لاعب على 12 كرة فقط.

وبعد عدّة محاولاتٍ، تمكن اللاعبون من تحديد الضربة الملائمة لإسقاط المجسم، ليفتتح ديوكوفيتش أول إسقاط من ضربة أمامية قوية، وليتابع سقوط الأحرف الواحد تلو الآخر على يد النجوم الثلاثة الذين يحملون فيما بينهم 40 لقب بطولة غراند سلام.

وحظي روّاد الشاطئ بمفاجأةٍ فريدةٍ من نوعها مع وصول اللاعبين فجأة للشاطئ، ليقدموا أمامهم عرضاً مبهراً، فيما أتاح النجوم الثلاثة للمتواجدين على الشاطئ فرصة التقاط الصور معهم بجانب مجسم «#في_أبوظبي» (#InAbuDhabi)، وذلك قبل بدء اليوم الإعلامي وانطلاق منافسات البطولة.