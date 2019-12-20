نورة الجسمي: نثمن دور المؤسسات في دعم طواف دبي النسائي الدولي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أشادت نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات، مديرة طواف دبي النسائي الدولي، بالدور المهم والفعال للمؤسسات الوطنية، وبشكل خاص الهيئة العامة للرياضة، في الطواف الذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، من 17- 20 فبراير المقبل، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأكدت الجسمي أن الهيئة حرصت في إطار دورها الوطني على دعم ورعاية الطواف الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت نورة الجسمي إلى أن ما قدمته المؤسسات من دعم سبقه الكثير من المواقف المشرفة، التي أسهمت في نجاح العديد من السباقات التي نظمها الاتحاد.

وقدمت الجسمي الشكر والامتنان للمؤسسات الوطنية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مؤخراً، في مجلس دبي الرياضي للإعلان عن الطواف، ومشاركتهم للجنة المنظمة الفرحة بانطلاق أول طواف دولي للإناث، ليكون مكملاً لسلسلة الطوافات الدولية الناجحة، التي أقيمت في الإمارات.

ومن جانبهم أعرب كل من حمد الأحبابي وعادل الرويشد من نشاما للتطوير العقاري، وحمزة عباس من هيئة الصحة بدبي وعمر عبد الرحمن من الهيئة العامة للرياضة وسايد طيون مدير هوليداي أن فيستيفال سيتي عن سعادتهم البالغة، بحضور المؤتمر ممثلين عن مؤسساتهم، والتأكيد على فخرهم واعتزازهم أن تكون مؤسساتهم من الشركاء الداعمين لهذا الحدث.