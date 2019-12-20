رايتيرر والملا يتوجان بلقب العالم للدراجات المائية اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يتوج اليوم بلقب بطولة العالم للدراجات المائية كل من راشد الملا نجم فريق أبوظبي في فئة الحركات الاستعراضية، وكيفين رايتيرر، قائد دراجة فريق «فيكتوري تيم90» في فئة واقف محترفين جي بي1، بعد انتهاء المرحلة الثالثة والختامية والمقامة في مياه بحيرة خالد في الشارقة، وذلك بعد أن حسما المركز الأول لصالحهما في الفئتين، قبل مشهد الختام.

وانتزع راشد الملا، نجم فريق أبوظبي، لقب فئة الحركات الاستعراضية، إحدى أهم فئات بطولة العالم بإحرازه المركز الأول في المرحلة الثانية من الجولة الختامية، ليصل إلى النقطة 200 في الترتيب العام، متفوقاً على أقرب منافسيه الإيطالي روبرتو مارياني ورصيده 170 نقطة، وهو اللقب الثاني للملا على التوالي، بعد نجاحه في الظفر باللقب للمرة الأولى في الموسم الماضي، ليضمن اللقب دون انتظار نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة اليوم.

وخاض الملا استعراض المرحلة الثانية بمشاركة نجوم عالميين، وانتزع أعلى النقاط من لجنة التحكيم، بأدائه أجمل الحركات والاستعراض الأكثر جمالاً وتوازناً بين جميع المشاركين.

تألق «فيكتوري تيم»

وبدوره، يسعى قائد دراجة فريق فيكتوري تيم 90 البطل العالمي كيفين رايتيرر مع ختام الجولة اليوم، إلى تحقيق العلامة الكاملة في منافسات واقف محترفين جي بي 1، وتحقيق فرحتين الأولى التتويج باللقب العالمي، والثانية الفوز بلقب الجولة الختامية، ويخوض البطل رايتيرر، الذي حسم لقب بطولة العالم للمرة الثالثة في تاريخ الحدث بعد عامي 2015 و2018 والثانية على التوالي، بشعار فريق فيكتوري تيم في فئة واقف جي بي 1 مبكراً يسعى اليوم إلى تحقيق العلامة الكاملة في الجولة الختامية، بعدما نجح بالفوز في المرحلتين 1 و2، يوم أول من أمس، وتصدر قائد دراجة فريق فيكتوري تيم رقم 90 رايتيرر الترتيب العام لهذه الفئة برصيد 50 نقطة بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه النرويجي اولريك بيرنتسين (الثاني) برصيد 42 نقطة ومواطنيه ستان سشجيتين (الثالث) برصيد 38 ودانيال أندرسون (الرابع) 36 نقطة، وحرص خالد بن جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع الشارقة للبطولات العالمية المائية على زيارة مقر فريق الفيكتوري تيم في موقع الحدث ببحيرة خالد، حيث التقى محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث أكد المدفع أن وجود ثلاثة فرق من الإمارات يعطي قوة للحدث العالمي في جميع الفئات.

منافسات

وتنطلق منافسات اليوم في الثانية ظهراً، وتستمر ساعتين، تعقبها مراسم تتويج الفائزين الأوائل في الجولة وفي الموسم، في ظل مشاركة قوية من أبطال الإمارات، حيث يشارك فريق أبوظبي بثلاثة متسابقين هم راشد الملا، وراشد الطاير وسلمان العوضي، كما يشارك في هذه الجولة عبدالله الحمادي وأبو بكر المري وسلطان الحمادي من الإمارات، نظراً لإقامة الجولة الختامية من البطولة في الشارقة، ويمتلك المتسابقون الإماراتيون الـ 6 فرصة الوصول إلى منصة التتويج والفوز بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى مشاركة البطل العالمي كيفين رايتيرر قائد دراجة فريق فيكتوري تيم رقم 90 في منافسات واقف محترفين جي بي 1.

تهنئة

وجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي للنادي بإنجاز الملا العالمي للعام الثاني على التوالي، مشيداً بأداء البطل الإماراتي، وأضاف: قدم الملا أداء أبهر الجميع منذ أول جولة، وواصل تفوقه في كل المنافسات كي يحقق العلامة الكاملة حتى الآن، والأفضل في ما يمتلكه الملا هو الثقة العالية في قدراته وفي إمكانية أن يقدم استعراضاً يفوق بقية المشاركين في البطولة.