سالم ووافية يتصدران كأس رئيس الدولة للشطرنج

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تواصلت منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج لليوم الرابع، والتي تجرى في فندق سوفيتيل بأبوظبي، وانفرد الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة للشطرنج، بصدارة فئة الرجال بالعلامة الكاملة ( 4 نقاط)، واستطاع في الجولة الرابعة إقصاء أحمد الرميثي من نادي أبوظبي (3 نقاط) عن الصدارة، ويأتي ثالثاً عمار السدراني من نادي الفجيرة بتعادله في تلك الجولة مع عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي، ويحل رابعاً سالم أحمد سالم من نادي دبي، بعد فوزه على لاعب نادي الشارقة سعيد الطاهر.وتتصدر منافسات الفتيات، وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين، وتلاحقها زميلتها أمل الشامسي، فيما تأتي بالمركز الثالث اللاعبة روضة السركال من نادي أبوظبي، تليها عائشة سيف آل علي من نادي فتيات الشارقة في المركز الرابع.