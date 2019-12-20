«جمعية الترايثلون» تدعو الأندية لضم اللعبة إلى أنشطتها

المصدر: دبي- البيان الرياضي

دعت جمعية الإمارات للترايثلون، الأندية الرياضية، في كافة إمارات الدولة، إلى ضم رياضة الترايثلون في أنشطتها، بما يسهم في انتشار اللعبة، وضمان توفير التدريب الاحترافي للاعبين واللاعبات، وتعهدت الجمعية، بتقديم الدعم الفني والتنظيمي والإعلامي المتاحة لديها، وبما يسهم في إشهار الرياضة في الأندية، وجعلها منطلقاً لاحتواء اللاعبين وتدريبهم بالشكل الأمثل، كنواة مستقبلية للمنتخبات الوطنية، جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الجمعية، أول من أمس، في نادي رجال الأعمال في مركز دبي المالي، برئاسة خالد عبدالكريم الفهيم وعضوية كل من أحمد الحاج وعبدالملك جاني وأسماء يوسف الجناحي وأحمد الشامسي والمقرر الحسن عقيلي، واعتمد المجلس عدداً من القرارات المهمة، لتعزيز النقلة النوعية الحالية للترايثلون على المستويين المحلي والدولي، وعلى هامش الاجتماع، كرمت الجمعية، البطلتين نهى لقمان وأسماء الجناحي، بعد مشاركتهما الناجحة الأخيرة في ترايثلون دبي الدولي للسيدات، وتقديراً لجهودهن البارزة في رياضة الترايثلون، وكونهن قدوة للمرأة الإماراتية المتطلعة لتحقيق أفضل الإنجازات، وكان قد تم تكريم أسماء الجناحي، بوصفها أول لاعبة مواطنة تشارك في بطولة الرجل الحديدي 70.3، وتكمل السباق حتى نهايته، واللاعبة نهى لقمان أول مواطنة شاركت في سباقات الترايثلون في المسافة الأولمبية.