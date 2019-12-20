نادال: سعيد بالعودة لأبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعرب الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول على العالم للاعبي التنس المحترفين عن سعادته بالعودة إلى العاصمة أبوظبي، والمشاركة للمرة العاشرة في تاريخه في بطولة مبادلة العالمية للتنس، مؤكداً أنه يتطلع لمواصلة نجاحاته التي حققها في البطولة على مدار السنوات الماضية وفوزه باللقب 4 مرات بالمشاركة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مشيراً إلى أنه يسعى لاستكمال الموسم الرائع الذي قدمه في 2019 والاستعداد بشكل جيد للموسم المقبل.

ويسعى الماتادور الإسباني إلى بداية قوية في الموسم الجديد، إذ كان قد شهد عام 2019 موسماً يعد الأروع في مسيرة نجم التنس العالمي على الرغم من تخطيه الثالثة والثلاثين من عمره، واستطاع أن ينهي العام في صدارة التصنيف العالمي محققاً رقماً كأكبر لاعب ينهي الموسم في صدارة التصنيف وتحديداً بعمر الـ 33 ونصف.

تطلعات

ويتطلع نادال الذي يستعد للموسم الجديد من خلال مشاركته في بطولة مبادلة العالمية للتنس إلى بداية مميزة للموسم، إذ كان قد توج خلال الموسم الأخير بلقبي غراند سلام حين حقق الفوز في رولان جاروس وأمريكا المفتوحة ليحصد اللقب الـ 19 له في البطولات الكبرى، واختتم الموسم بقيادة منتخب إسبانيا للتتويج بكأس ديفيز.

وقال نادال في اللقاء الإعلامي الذي عقد أمس بالعاصمة أبوظبي للحديث عن استعداداته لبطولة مبادلة: «أحب المشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، وأستمتع باللعب هنا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والبطولة تمنحني إعداداً جيداً للموسم الجديد، وأعتقد أن تغيير موعد البطولة لتقام في وقت أبكر قبل أعياد رأس السنة أمر إيجابي ويمنحنا الوقت الكافي للاستعداد ثم الحصول على الوقت لقضاء الأعياد مع العائلة».

استعداد

من جهته أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس والمصنف الثاني عالمياً، أنه بدأ الاستعداد للموسم الجديد قبل أيام من خلال التركيز على الجوانب البدنية في المقام الأول ثم البدء في لعب التنس، وقال: «حصلت على وقت كافٍ من الراحة وقضاء الوقت مع العائلة، بدأت منذ خمسة أيام فقط التدريب بلعب التنس، وأحاول تدريجياً الوصول لمعدلات الجاهزية المطلوبة، خاصة وأن هذا الوقت من العام هو الأفضل للتركيز على القدرات البدنية».

وأضاف: «لقد كان عام 2019 ناجحاً للغاية بالنسبة لي، وأتطلع للبطولات في عام 2020، مؤخراً خضت تدريبات مع الكرواتي غوران إيفانزيفيتش الذي انضم لطاقم التدريب الخاص بي، نحن أصدقاء وأعرفه منذ وقت طويل، وهي المرة الأولى التي أتدرب معه منذ 18 سنة، وكان من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وأمر إيجابي أن أتدرب تحت قيادته، خاصة وأنه يحلل أدائي ومبارياتي ويمنحني الكثير من النصائح».

طموح

وعن أولوياته وطموحاته في عام 2020 أوضح: «بالطبع المنافسة على بطولات الغراند سلام الأربع ومحاولة الفوز بها وكذلك المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، أريد أن أقدم أفضل ما لديّ في الموسم المقبل، وآمل أن أكون في أفضل مستوى».