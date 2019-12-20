هجن العاصفة تكسب تحديات الكبار بالمرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، صباح ومساء أمس، تحديات الحول والزمول وذلك ضمن سباقات المرموم، وأقيمت في الفترة المسائية 14 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كيلومترات جاء التنافس خلالها مثيراً وقوياً، واستطاعت هجن العاصفة أن تكسب الرهان في الأشواط الرئيسية.

وقاد غياث الهلالي المضمر المميز لهجن العاصفة (الشاهينية) لصدارة الشوط الرئيسي للحول المحليات مسجلة توقيتاً وقدره 12:32:8 دقيقة، فيما نجحت (الشاهينية) بالشعار الأسود والأبيض للعاصفة في حصد المركز الأول بالشوط الثاني للحول المهجنات وذلك في توقيت وقدره 12:36:8 دقيقة، وواصلت السلالة الشاهينية تميزها مع هجن العاصفة من خلال ثالث الأشواط للزمول المحليات والذي ظهر من خلاله (شاهين) على القمة بزمن بلغ 12:50:3 دقيقة، وكان التحدي الرابع للزمول المهجنات من نصيب العاصفة وغياث الهلالي وذلك عن طريق (شاهين) الذي حقق زمناً وقدره 13:09:8 دقيقة.

قمة

أقيمت في الفترة الصباحية تحديات الحول والزمول لأبناء القبائل، وذلك على مدار 16 شوطاً، وكانت الكلمة في الشوط الرئيسي للحول المحليات من نصيب (زيورخ) المملوكة لسعيد جابر عبدالله محمد والتي أكدت رغبتها في حصد الرموز مجدداً وذلك من خلال وصولها لخط النهاية في توقيت وقدره 12:57:6 دقيقة، فيما أهدت (متعبه) مالكها سيف بخيت غنّام الهاملي صدارة الحول المهجنات في الشوط الثاني بتوقيت بلغ 12:50:7 دقيقة، وكان الناموس لمصلحة سالم عامر عمهي المنصوري بواسطة (شقا) بطل الشوط الثالث للزمول المحليات، وذلك في توقيت وقدره 13:11:2 دقيقة، وكان (الغشمري) لمسلم النخيره قناص العامري هو الملك في الشوط الرابع للزمول المهجنات، حيث تمكن من الوصول لخط النهاية بزمن 13:20:2 دقيقة، أما التوقيت الأفضل في جميع أشواط الفترة الصباحية فقد كان من نصيب (مزّاحه) لعلي سالم حمد الكتبي والتي حققت ناموس الشوط الخامس للحول المحليات بتوقيت بلغ 12:46:4 دقيقة.