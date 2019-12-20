راشد محمد بطل سباق السلم للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توّج راشد محمد، درّاج فريق «تريك دبي توب لاين»، بطلاً لسباق السلم للدراجات الهوائية لفئة الهواة المواطنين بزمن قدره 3:13:17 ساعات، وجاء زميله أحمد عبيد المري حامل لقب النسخة الماضية في المركز الثاني بزمن 3:13:21 ساعات، وحل ياسر جمعة البلوشي من فريق شرطة دبي في المركز الثالث بزمن 3:13:27 ساعات، في حين حصل فريق «تريك دبي توب لاين» بالمركز الأول في فئة الفرق. وامتدت مسافة السباق 127 كلم الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية مليون درهم، وهو واحد من 4 سباقات من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويصل مجموع جوائزها المالية ثلاثة ملايين درهم.

ويحصل بطل سباق الهواة على جائزة مالية قيمتها 200 ألف درهم وصاحب المركز الثاني على 150 ألفاً، و100 ألف لصاحب المركز الثالث، إضافة إلى جوائز مالية متفاوتة لأصحاب المراكز من 4 إلى 20. وشارك في السباق 62 دراجاً يمثلون 6 فرق، هي شرطة دبي (5)، والوثبة (4)، وفريق إس إس (14)، وربدان (9)، وتورك (5)، وتريك دبي توب لاين (12)، إلى جانب 15 دراجاً شاركوا بشكل فردي.

وستتواصل بطولة السلم للدراجات الهوائية، بإقامة سباقين للرجال وسباق واحد للسيدات خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

شكر

وتقدم عمير جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوجيهاته الكريمة ورعاية سموه للبطولة، مؤكداً أن سباق الهواة جاء مثيراً كعادته وشهد تنافساً قوياً بين الدراجين في مختلف مراحله، وقال: بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حقق سباق السلم للدراجات الهوائية انتشاراً واسعاً، وأصبح السباق رقم 1 لفئة الهواة في المنطقة، كما أن المستويات التي يقدمها المشاركون قريبة من الدراجين المحترفين، ما يؤكد جديتهم في التدريبات ونجاح الهدف الذي أطلقت من أجله البطولة.

بطولة

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة: كان الهدف من إطلاق بطولة السلم للدراجات الهوائية نشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة بين الشباب، وبعد 4 سنوات جاءت النتائج مبهرة على النواحي كافة، وخاصة على صعيد المشاركة، وانتشار فرق الدراجات في مختلف مناطق الدولة يؤكد أننا نسير على النهج الذي رسمه لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأوضح الفلاسي أن المشاركين في سباق أمس من نخبة الدراجين الهواة في الدولة وخضعوا لسباقات تأهيلية، إضافة إلى المتسابقين من المتأهلين من سباق العام الماضي. وأثنى الفلاسي على الجهود الكبيرة التي بذلها الدراجون خلال السباق في ظل السرعة العالية للرياح وبتعاملهم الاحترافي في المضمار.

منافسة

وأكد راشد محمد أن فوزه بالمركز الأول جاء بصعوبة كبيرة نظراً لقوة المنافسة، موضحاً أنه بدأ تحضيراته منذ عام من أجل التتويج باللقب الذي ضاع منه مرتين متتاليتين عندما أنهى السباق في المركز الثاني، وقال البطل: قمت بالتحضير للسباق في معسكر خارجي خلال فترة الصيف، واستمرت الاستعدادات بشكل يومي في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمعدل من 3 إلى 4 ساعات. وأضاف: مرحلة السباق كانت صعبة ولم تكن هناك مرحلة سهلة طوال 127 كلم، ووصولي لخط النهاية كمتصدر لم يكن نظير عمل فردي قمت به، ولكنه كان عملاً جماعياً من فريق تريك دبي توب لاين.

6

كشف خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن السباق لم يشهد أي إصابات رغم سرعة الرياح القوية، مشيراً إلى أن خدمات الإسعاف تواجدت من خلال 6 سيارات و18 مسعفاً على طول السباق.