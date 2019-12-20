المعتصم وبهمن إلى نصف نهائي «آسيوية المواي تاي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تأهل لاعبا منتخبنا الوطني أمين المعتصم وأحمد بهمن إلى الدور نصف النهائي لبطولة أمم آسيا للمواي تاي التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للعبة في أبوظبي بمشاركة 26 دولة، وتختتم فعالياتها غداً، وجاء تأهل المعتصم بعد فوزه على الإيراني سيد سليماني في وزن تحت 71 كغم بعد مباراة حافلة بالعطاء والندية، وفاز أحمد بهمن على الفلسطيني محمد الخطيب في وزن تحت 86 كغم، لينضما إلى المتأهلين، عمر سمحان من فئة الشباب وزكريا الجماري من الفئة الأولى، وأحمد بهمن في وزن تحت 54، والواعد إبراهيم بلال في فئة تحت 60 كغم لفرق المراحل العمرية، كما تأهل لاعبنا نور الدين سامير إلى دور الـ16 ضمن قائمة وزن تحت 63.5 كغم، فيما خسر لاعب منتخبنا عبد الله الحوسني في وزن تحت 91 كغم أمام نفيد راشد، فيما خسرت لاعبة منتخبنا نورة عمر أمام الهندية كافيا كيرودين بفارق النقاط.

نتائج

ومن نتائج البطولة، فازت الكويتية دانا عبد الله في وزن تحت 51 على البحرينية فاطمة ختون بالانسحاب، كما فازت اللبنانية سارة إدريس في منافسات وزن تحت 57 كغم على لاعبة هونغ كونغ شنغ يي، والأردني قيس الجمل على لاعب مكاو مان لونغ، واليمني حامد المطري على العراقي أحمد الجبناوي في وزن تحت 57 كغم، وفاز اللبناني محمد فؤاد على التركمانستاني عادلوك نعمتوف في وزن تحت 60 كغم، وفاز الكويتي شملان العثمان في وزن تحت 63.5 كغم على الهندي أنيل كومار، وفاز اللاعب التايلاندي فرساك على اللاعب اليمني أحمد عسكر، وخسر السعودي يوسف الحربي من الماليزي محمد بن سيار، وفاز العراقي إياد البدر في وزن تحت 54 كغم على الأردني قيس الجمل.

وفي السياق نفسه، شارك الدكتور ساكشي تايسون رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، وستيفن فوكس أمين عام الاتحاد الدولي، وطارق المهيري مدير البطولة، في حصة تدريبية بكورنيش أبوظبي، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.مشاركة

من جانبه، حرص عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، على متابعة فعاليات البطولة خلال الأيام الماضية، وأكد أن المشاركة الكبيرة للدول والتي بلغ عددها 26 دولة تمثل مكسباً مهماً وإضافياً لمسيرة النجاحات الرياضية التي تحققها أبوظبي في خطتها الطموحة لاستضافة أهم الفعاليات الرياضية الدولية، موضحاً أن أبوظبي أصبحت وجهة رياضية عالمية مميزة في ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يقف مسانداً وداعماً لكل الألعاب الرياضية في الإمارات، ويعمل على تطويرها.

وقال العواني إن التميز الذي تحققه المواي تاي والإنجازات الكبيرة التي ترافق هذه الرياضة، كل ذلك لم يأتِ من فراغ، بل جاء بالدعم المباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في المقام الأول.