1000 عداء يسجلون للمشاركة في «نصف ماراثون رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة منظم «سباق نصف ماراثون رأس الخيمة» عن تسجيل أكثر من ألف عدّاء حتى الآن للمشاركة في هذا الحدث الرياضي البارز الذي سيقام في 21 فبراير 2020 في جزيرة المرجان.

وسيقدّم «نصف ماراثون رأس الخيمة» أربعة أنواع من الميداليات، حيث سيتم تقديم نوع من الميداليات عن كل فئة من الفئات. وتحتوي الميداليات المصنوعة من المعدن على نقش خاص بالفئة، كما تضم رقماً يشير إلى مسافة السباق الذي تمت المشاركة فيه وبينما تتمتّع ميداليات نصف الماراثون وسباق البدل بقطر كبير حجمه 90 ملماً مع قرص منقوش دوّار في الوسط، تتميّز الميداليات المخصَّصة لسباقات مسافة 5 كلم و1 كلم بكونها أقراصاً صلبة بقياس 80 ملماً و70 ملماً على التوالي وتحمل شعار الماراثون الخاص والملفِت للأنظار وتتزيّن الميداليات عبر شرائط ملوّنة خاصّة بكل فئة.

ومن المتوقّع أن تكون الدورة القادمة من الماراثون الأضخم على الإطلاق مع مشاركة عدد قياسي من العدّائين، وسيتضمّن السباق المناسب لجميع أفراد العائلة عدداً من الفئات هي: نصف الماراثون، سباقات البدل لشخصين وأربعة أشخاص، سباق مسافة 5 كيلومترات وسباق مسافة 1 كيلومتر للصغار.