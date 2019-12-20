أندرسون بطل أفضل زمن في مونديال فورمولا الشارقة

المصدر: الشارقة - علي شدهان

فاز جوناس أندرسون، قائد زورق الفريق السويدي رقم 14، بلقب أفضل زمن لمونديال فورمولا الشارقة الذي جرى أمس على مياه بحيرة خالد في الشارقة، ضمن بطولة العالم للزوارق السريعة، الجولة الختامية، ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيس غداً السبت في ختام الحدث العالمي الكبير. وتكمن أهمية سباق أفضل زمن في تحديد المطلقين في السباق الرئيس، الذي يتوقع أن يشهد تنافساً بين بطل سباق أفضل زمن أندرسون برصيده 59 نقطة، والمتصدر تورنتي صاحب الرصيد الأعلى والبالغ 64 نقطة.