نادال وديوكوفيتش يواجهان خاشانوف وتسيتسيباس في «مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يستهل نجما التنس العالمي الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنفان الأول والثاني، اليوم مشوارهما في بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي تقام في نسختها الثانية عشرة بملاعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي. ويظهر الثنائي المخضرم على مسرح البطولة في الدور نصف النهائي، إذ يواجه ديوكوفيتش اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المباراة الأولى، فيما تجمع المباراة الثانية بين رافائيل نادال والروسي كارين خاشانوف.

وفاز تسيتسيباس المصنف السادس عالمياً، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى، أمس، على الروسي أندريه روبليف المصنف 23 بمجموعتين دون مقابل 6-3 و6-4 ليتأهل لمواجهة ديوكوفيتش حامل لقب النسخة الماضية، فيما جاء تأهل خاشانوف بعد فوزه في المباراة الثانية على الكوري الجنوبي هيون تشونغ بمجموعتين 7-6 و6-4.

وفي حال فوز نادال وديوكوفيتش اليوم سيتواجه الثنائي في نهائي بطولة مبادلة للمرة الأولى، إذ سيكون الصراع على أشده بين الثنائي الذي تقابل في 55 مباراة خلال مسيرتهما من أجل فض الشراكة على لقب البطولة التي يتساوى كل منهما في عدد ألقابها بـ 4 ألقاب.

من جهته، أعرب الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول على العالم للاعبي التنس المحترفين عن سعادته بالعودة إلى العاصمة أبوظبي، والمشاركة للمرة العاشرة في تاريخه في بطولة مبادلة العالمية للتنس.