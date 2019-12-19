4 انتصارات لمنتخبنا في آسيوية المواي تاي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تألق منتخبنا الوطني للمواي تاي في البطولة الآسيوية التي يستضيفها الاتحاد الإماراتي للعبة بكورنيش أبوظبي، والتي انطلقت أمس الأول وتستمر حتى بعد غد السبت بمشاركة 26 دولة، بأربعة انتصارات متتالية قادت أبطال الإمارات إلى مرحلة دور الثمانية التي تقام اليوم.

وجاءت الانتصارات عن طريق عمر سمحان بتفوقه على الأردني يامن السوفي في وزن تحت 81 كغم، وفاز زكريا الحمادي على لاعب الصين الوطنية شن في وزن 57 كغم بعد مباراة قوية شهدت انتباه الجمهور، وتأهل أمين المعتصم على حساب بطل نيبال في وزن تحت 71 كغم، وفوز إبراهيم بلال على الهندي بانديت في وزن تحت 60 كغم.

وعلى مستوى المراحل العمرية الصغيرة في الأوزان الخفيفة فاز لاعب منتخبنا محمد الثميري لعدم صعود منافسه الباكستاني حسان حسان إلى الحلبة، فيما خسر لاعب منتخبنا محمد الصابري أمام الماليزي محمد غزالي في وزن 44 كغم، بجانب خسارة محمد عبد الله النيادي أمام الفلبيني الفرد تورلا في وزن تحت 44 كغم.

القاضية الفنية

ومن نتائج البطولة فاز التايلاندي ثابتان على الهندي برناي بالقاضية الفنية، وخسر اليمني مبروك أمام الكازاخستاني كرمنوف في وزن تحت 51 كغم وفي منافسة السيدات فازت الإيرانية نرجس على لاعبة هونغ كونغ يوان شان في وزن 45 كغم بعد مواجهة استمرت 3 أشواط، وفازت كي وانغ من هونغ كونغ على الهندية ديمبل فاشناو، ونجحت التايلاندية ثانوان في تحقيق الفوز على الإيرانية ناستران ثوري في وزن تحت 48 كغم.

دعم البطولة

من جانبه ثمن ياسر سالم الساعدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، حضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لحفل افتتاح البطولة أول من أمس، ذاكرا أن حضور سموه قدم دعما معنويا كبيرا للاتحاد، وأكد على أهمية وقيمة الحدث الآسيوي، بجانب حضور الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد، ذاكرا أن الاهتمام الكبير الذي حظي به حفل الافتتاح انعكس إيجابا على نجاح البطولة.

وكشف ياسر سالم عن إشادة كافة البعثات المشاركة بالتنظيم وقال: البعثات المتواجدة في أبوظبي سبق لها المشاركة في بطولات أخرى لكنهم أجمعوا على تميز البطولة في عاصمة الرياضة والسلام وأكدوا أن الفرق كبير في كل شيء، سواء الصالة البديعة التي تحتضن المباريات أو مكان الحدث أو حتى البنية التحتية التي ساعدتهم على التنقل، وهذا سر نجاح كافة البطولات التي تقام في أبوظبي.

وأشاد ياسر سالم بنتائج منتخبنا الوطني في البطولة حتى الآن، ذاكرا أن لاعبي الإمارات قدموا مستويات جيدة، متمنيا أن تتواصل النتائج الإيجابية في منافسات المراحل المقبلة حتى الوصول إلى منصات التتويج.