ختام ناجح لبطولات البادل تنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جاء ختام بطولات الإمارات للبادل تنس، التي أقيمت بمجمع ند الشبا الرياضي على مدار عام كامل بداية من شهر فبراير الماضي ناجحاً، بمشاركة لاعبين من داخل وخارج الدولة، وذلك خطوة لتعزيز انتشار هذه الرياضة وتطوير المواهب.

وأقيمت أول أربع بطولات ضمن «بطولة الإمارات» وفق فئة 100 نقطة بحسب التصنيف الدولي، وحملت الأولى اسم بطولة بادل برو في منطقة بحيرات جميرا في دبي في فبراير الماضي، فيما أقيمت الثانية في مجمع ند الشبا في شهر مارس من العام الجاري، ثم أقيمت الثالثة في نادي ريل راكيت أكاديمي في شهر أكتوبر الماضي، ثم أقيمت البطولة الرابعة في أبوظبي في شهر نوفمبر الماضي.

وجاء مسك الختام بإقامة البطولة الأخيرة الأسبوع الماضي من فئة ماستر 250 نقطة بحسب التصنيف الدولي، والتي شهدت مشاركة 40 لاعباً تنافسوا على مدار يومين، حتى تمكن الثنائي الفرنسي المكون من جيريمي سكاتينا وجون بيرجيرون من الفوز باللقب بعد التفوق في النهائي على مواطنيهما بينجامين تيسون وموريو ماكسيم، بواقع مجموعتين من دون رد، بنتيجة 7-6 و6-2.

وشهد البطولة الختامية خليفة يوسف خوري النائب الأول لرئيس الاتحاد، وقام بتتويج الفائزين محمد مبارك المطيوعي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وإبراهيم حسين الفردان المدير المالي وعضو مجلس الإدارة.