مبادلة العالمية للتنس تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تتجه أنظار عشاق التنس من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة أبوظبي، اليوم، مع انطلاق بطولة مبادلة العالمية للتنس في نسختها الثانية عشرة، التي تقام على مدار ثلاثة أيام، بملاعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 8 من نخبة لاعبي التنس على مستوى العالم، في مقدمتهم نجما التنس المخضرمان الإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنفان الأول والثاني عالمياً، بالإضافة إلى النجمة الروسية ماريا شارابوفا.

النسخة الحالية من بطولة مبادلة العالمية للتنس ستشهد صراعاً من نوع خاص بين نادال وديوكوفيتش على الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، إذ فاز كل منهما باللقب 4 مرات خلال الأعوام الماضية.

وسيسعى نادال الذي يشارك في البطولة للمرة العاشرة، حيث لم يغب سوى عن نسخة وحيدة العام قبل الماضي، إلى مواصلة تألقه في عام 2019، إذ اختتم البطل الإسباني الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة في صدارة لائحة الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين، وقاد بلاده في نوفمبر الماضي إلى التتويج بلقب كأس ديفيز للفرق.

أرقام قياسية

وأنهى نادال الموسم محققاً العديد من الأرقام القياسية، أهمها احتلاله صدارة التصنيف كأكبر لاعب في تاريخ التنس ينهي الموسم كمصنف أول على العالم في عمر 33 عاماً ونصف، ويأمل عودته للانفراد بالرقم القياسي لبطولة مبادلة حينما كان أول من أحرز لقب البطولة 4 مرات، كان آخرها في نسخة 2016.

والأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لديوكوفيتش الذي أنهى الموسم في المركز الثاني في تصنيف اللاعبين المحترفين، إذ يخوض النجم الصربي المخضرم غمار النسخة الحالية من أجل الدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي بعد فوزه في النهائي على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، بالإضافة إلى فك الشراكة بينه وبين نادال في عدد ألقاب بطولة مبادلة.

وقدم ديوكوفيتش موسماً جيداً شهد صراعاً شرساً بينه وبين نادال، وتمكن البطل الصربي من تحقيق لقبي بطولة أستراليا المفتوحة في بداية العام الحالي، ولقب بطولة ويمبلدون العريقة ليتقاسم مع نادال ألقاب بطولات الجراند سلام الكبرى الأربع الموسم المنقضي.

وينضم لنادال وديوكوفيتش اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس، والكوري الجنوبي هيون تشانغ، والروسيان كارين خاشانوف المصنف 17، وأندريه روبليف المصنف 23، إذ يعود الثنائي الروسي للمشاركة في البطولة بدلاً من مواطنهما دانييل ميدفيديف، والفرنسي غاييل مونفيس اللذين اضطرا للانسحاب من البطولة بسبب الإصابة.

افتتاح

وتفتتح مباريات البطولة في الساعة الرابعة مساء اليوم بمباراة تجمع بين اليوناني تسيتسيباس مع الروسي روبليف، وفي المباراة الثانية يواجه كارين خاشانوف نظيره الكوري الجنوبي هيون تشونغ الذي يشارك للمرة الثانية، في الساعة السادسة مساءً، إذ من المنتظر أن يواجه الفائز من المباراة الأولى الصربي ديوكوفيتش في نصف النهائي غداً الجمعة، بينما يلعب الفائز من المواجهة الثانية مع الإسباني نادال.

وستشهد البطولة وللعام الثالث على التوالي مشاركة نسائية بمباراة استعراضية بين النجمة الروسية ماريا شارابوفا، وذلك بمواجهة تجمعها مع الأسترالية آيلا تومليانوفيتش المصنفة 51 في آخر مباراة اليوم.