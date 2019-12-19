«فيكتوري تيم» بطل «واقف» في مونديال الدراجات المائية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توج قائد دراجة فريق فيكتوري تيم رقم 90، المتسابق العالمي النمساوي كيفين رايتير بطلاً للعالم في منافسات واقف محترفين جي بي 1، وذلك قبل نهاية مراحل جائزة الشارقة الكبرى للدراجات المائية 2019، مضيفاً 25 نقطة جديدة إلى رصيده ومبتعداً بصدارة الترتيب العام، وحسم رايتير الصدارة مبكراً، ليتكرر إنجازه للمرة الثالثة في تاريخ البطولة العالمية بعد الفوز بلقبي 2015 و2018 وللمرة الثانية على التوالي، مهدياً فريق الفيكتوري تيم اللقب الثاني هذا العام أيضاً بعد تتويج الصيف الماضي بلقب البطولة الأوروبية عن جدارة واستحقاق، وخاض رايتيرر، يوم أمس، المرحلتين الأولى والثانية وكان قبلهما يحتاج فقط إلى للحصول على نقطة واحد فقط، لكنه لم يتنازل كعادته عن المركز الأول في المرحلة الأولى، وحصد 25 نقطة لينال مراده في التتويج باللقب العالمي، وتفوق رايتير على منافسيه في الجولة الرابعة والختامية، محرزاً المركز الأول فيما ذهب المركز الثاني بعد 10 لفات حول كورس السباق إلى النرويجي ستيان شيتلين، الذي نال المركز الثاني فيما ذهب المركز الثالث إلى مواطنه أولريك بيرنشتن، وكان رايتيرر قد استهل المنافسات بتفوق واضح من خلال سيطرته على محاولات تسجيل أفضل توقيت وإحرازه المركز الأول بجدارة بزمن قدره 1:37:42 دقيقة، الأمر الذي مهد له الانطلاقة بوضع جيد في سباق المرحلة الأولى، والتي أهدته اللقب العالمي الأول في انتظار ما تسفر عليه مرحلة الغد، لتصبح فرحة البطل النمساوي فرحتين، الأولى بالتتويج العالمي الثالث، والثانية بلقب جولة الشارقة.