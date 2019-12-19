سباق أفضل زمن يدشن بطولة العالم للفورمولا 1 في الشارقة

المصدر: الشارقة - علي شدهان

ينطلق عصر اليوم على مياه بحيرة خالد الساحرة في الإمارة الباسمة، الصراع المحتدم بين عمالقة «مونديال فورمولا 1»، ضمن الجولة الختامية لبطولة العالم للزوارق السريعة 2019، بسباق أفضل زمن باعتباره المحطة الأهم التي من خلالها تدخل نخبة من المتسابقين في السباق الرئيس بعد غدٍ، وقبل انطلاقة سباق اليوم، فإن المنافسة محصورة بين زورق أبوظبي 1 بقيادة شون تورنتي، الذي يتصدر الترتيب العام بـ64 نقطة، ويلاحقه السويدي جوناس أندرسون قائد زورق 15 برصيد 59 نقطة، ويبتعدا سوياً عن أقرب المنافسين لهما بأكثر من 20 نقطة، ما يجعل زورق فريق أبوظبي مرشحاً بقوة للقب العالمي، وتنطلق تصفيات سباق أفضل زمن، عبر ثلاث مراحل مختلفة، الأولى بمشاركة جميع الزوارق، والثانية تضم 12 زورقاً متأهلاً من المرحلة الأولى، والثالثة تمثل التصفيات الختامية التي يتأهل إليها 6 زوارق، وينطلق كل واحد منها على حدة من أجل تحقيق أفضل زمن، ليتم بعدها التعرف إلى هوية الفائزين في هذه الفئة، وأصحاب الأزمنة الأسرع.

مرحلة الحسم

ووجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، الشكر إلى هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة، وإلى نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، على التنظيم المتميز والاحترافي لجولة «مونديال الشارقة» وبطولة العالم للدراجات المائية، مؤكداً أن أبناء الإمارة الباسمة، متميزون دوماً في استضافة ختام الموسم من خلال مستويات باهرة من التنظيم، واختيار الكوادر الأفضل لإنجاح الحدث العالمي الكبير، ولفت الرميثي إلى أن البطولة وصلت إلى مرحلة الحسم، مشدداً أن فريق العاصمة هدفه اعتلاء منصة التتويج بعدما انحصر اللقب بين فريقي أبوظبي والسويد، متوقعاً فصلاً مثيراً من الإثارة في سباق أفضل زمن اليوم، منوهاً إلى جاهزية فريق أبوظبي، وإصراره على تحقيق هدفه المنشود، مشيراً إلى أن شون تورنتي قائد زورق أبوظبي رقم 1 ينافس على اللقب، فيما ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 2، يسعى إلى تحقيق مركز متقدم في الجولة.

تواصل

حرص الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على التواصل مع رئيس بعثة فريق العاصمة، سالم الرميثي، للاطمئنان على جاهزية الفريق لجولة «مونديال» الشارقة، والوقوف على كافة الاستعدادات، حيث نقل الرميثي تحيات سموه إلى أعضاء الفريق، ما ساهم في رفع مستوى الحماس من أجل تقديم الأفضل في جولة الإمارة الباسمة.