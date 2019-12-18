اتحاد بناء الاجسام يحتفي بشركاء نجاح مونديال اللعبة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أثنى الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على الجهود التنظيمية المميزة التي بذلها فريق العمل لبطولة العالم لبناء الاجسام والتي أقيمت مؤخراً في الفجيرة بمشاركة نحو 1000 لاعب من 120 دولة واستضافها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة لافتاً إلى النجاح التنظيمي الذي رافق الحدث الذي يقام لأول مرة خارج أوروبا مهد لاستضافة نسخة استثنائية بشهادة الجميع ،ووجه الشرقي باسم أسرة المونديال العالمي الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة راعي البطولة وللشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي وضعت بطولة العالم التي اقيمت في الفجيرة بالمرتبة الاولى على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الجهات الراعية ومجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وفريق العمل واللجان العاملة، والذي أقيم أمس بفندق سيجي الديار بالفجيرة بحضور علي بن حيدر نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ومحمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد ورئيس اللجنة المنظمة ، و خليل معروف مدير بطولة العالم وعدد من القيادات الرياضية وممثلي الجهات الحكومية.

وشهد حفل التكريم تبادل الدروع التذكارية والهدايا وشهادات التفوق

من جانبه بارك محمد بن ماجد لدولة الامارات النجاح المميز واللافت الذي تحقق خلال تنظيم مونديال بناء الاجسام واصفاً نسخة البطولة التي اقيمت في الفجيرة بالنوعية وغير المسبوقة وتُعد من أبرز بطولات العالم التي تم تنظيمها في السنوات الماضية مما شكل علامة فارقة في بناء الاجسام على مستوى العالم وبارك لفريق العمل جهوده مؤكداً انه استحق تكريمه وبما يليق به، متمنيا أن تتكرر البطولات لمزيد من النجاحات .