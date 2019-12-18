الزفين: «عطل ميكانيكي» وراء ضياع اللقب العالمي

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد عارف الزفين قائد زورق شرطة دبي، أن عطلاً «ميكانيكياً» وراء ضياع اللقب العالمي في مونديال الزوارق السريعة «اكس كات» الذي أسدل الستار عليه بعد الجولة الختامية التي أقيمت في شاطئ جميرا أخيراً بمشاركة 12 زورقاً من مختلف أنحاء العالم، وأضاف الزفين لـ «البيان الرياضي»، إنه قدم رفقة زميله نادر بن هندي، أقصى ما لديهما من أجل نيل اللقب خاصة بعد تصدر الترتيب العام وإحراز لقب الجولة قبل الماضية التي أقيمت في الصين.

ونجح زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي من إحراز المركز الثالث والصعود إلى منصة التتويج في جائزة دبي الكبرى وحصد المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 191 نقطة.

مواصفات

وأضاف: اطلع اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على الزوارق المشاركة في ختام بطولة العالم، واستفسر عن مواصفات الزورق الأسترالي «بارتيمو 12» الفائز بالمركز الأول، ووجه بتصنيع زورق بمواصفات ومعايير تناسب طبيعة المسارات المختلفة ويحقق طموحاتنا في اعتلاء منصات التتويج، خاصة وأننا نملك الخبرة الكافية لصناعة الزورق والذي سنشارك به في نسخة 2020 وسينتهي الفريق من تصنيعه في أقل من 90 يوماً قبل انطلاق الجولة الأولى في مارس المقبل.

المركز الأول

وأضاف الزفين: لسنا راضين عن الحصول على المركز الثالث، طموحنا دائماً هو المركز الأول، وحاول الفريق حل العطل الميكانيكي الذي واجه الفريق في مستهل الجولة الختامية، إلا أنه استمر بنسبة 40% في السباق الرئيسي في اليوم الأخير، ونتطلع إلى التعويض في الموسم الجديد الذي يتضمن 6 جولات بخلاف الموسم الماضي الذي تضمن 3 جولات تعتبر غير كافية لاحتساب النقاط المؤهلة إلى تحديد هوية البطل.

وثمن عارف سيف الزفين الدعم الكبير من اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، متوجهاً بالشكر على المتابعة والاهتمام بشكل متواصل لفريق شرطة دبي 3 خلال مشاركته في البطولة العالمية.

طموح وشعار

وأكد نادر بن هندي أن طموحهم المركز الأول دائماً وشعارهم دائماً الفوز حتى الرمق الأخير من السباق، إلا أن مطاردة العطل الميكانيكي في السباق الرئيسي الأول والسباق الثاني، أثر على مجريات السباق وحرمهم من اللقب، موضحاً أن تكلفة الزوارق السريعة لا تعتبر قليلة حيث تقدر قيمة الزورق الحائز المركز الأول، 1.2 مليون درهم ويملك فريق «مارتيمو» مصنعاً في استراليا لتصنيع مختلف أنواع الزوارق واليخوت، آملاً أن يحالفهم التوفيق لانتزاع اللقب في النسخة المقبلة التي تحمل تحديات كبيرة في عالم الزوارق السريعة.

سرعات عالية

وكشف بن هندي أن الجولة الختامية تميزت بوجود سرعات عالية في الأداء بين المشاركين، بلغت السرعة تقريباً 112 كلم في الساعة، مما أضاف إلى السباق ندية وإثارة، مبيناً أن التحضير بدأ للبطولة المقبلة مباشرة بعد إسدال الستار على النسخة الماضية، وجار العمل على تجهيز وتطوير الفريق الذي سيعمل جاهداً في صناعة زورق جديد يواكب متطلبات المنافسة في 2020.

رقم صعب

أكد نادر بن هندي أنه يسعى لاستثمار الخبرة الطويلة في البحار، وتوظيفها عبر المشاركة مع زورق شرطة دبي الذي أثبت أنه رقم صعب عطفاً على النتائج المميزة في مختلف محطات المونديال بكادر وطني، متوجهاً بالشكر إلى اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وإلى أعضاء طاقم فريق زورق شرطة دبي الذين بذلوا أقصى ما لديهم من أجل الظهور المشرف في المحفل العالمي.