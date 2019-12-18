مبادرة «بحرية» لسداد ديون المتعسرين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سلم نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وفريق الطيار حصاد المزاد الخيري الأول والذي أقيم عقب الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، إلى المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية بهدف سداد ديون النزلاء المتعسرين.

وقام كل من سالم الرميثي مدير النادي وهزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار بتسليم شيك المزاد إلى العقيد علي سعيد الزيودي مدير إدارة تنفيذ الأحكام وشؤون النزلاء بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بحضور النقيب علي المنصوري، وشهد المزاد بيع أغلى سمكة كنعد في العالم وصل سعرها إلى 125 ألف درهم.

وقام العميد علي الزيودي بتقديم دروع تذكارية إلى نادي أبوظبي الدولي وفريق الطيار.