غداً انطلاق بطولة السلم للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق الجولة الأولى من بطولة السلم للدراجات الهوائية المخصصة للهواة الرجال ظهر غد، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وتعد الحدث الأكبر من نوعه في إطار دورها الرياضي والمجتمعي وتحفيز مختلف فئات المجتمع من الهواة على ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه التحديد.

وتضم البطولة 3 سباقات للهواة والمحترفين الرجال، إضافة إلى سباق واحد للسيدات، وذلك للمرة الأولى في الحدث الذي أقيمت نسخه الماضية في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية الكبرى من نوعها على مستوى العالم، وحقق نجاحاً كبيراً في رفع مستوى الدراجين الإماراتيين والمقيمين في الدولة، وأيضاً على المستوى الخليجي عبر تنظيم بطولة على ثلاث مراحل، ومنح جوائز مالية كبيرة تقدَّر بمليون درهم للفائزين في كل مرحلة وبمجموع 3 ملايين درهم.

وسيكون الموسم الجديد للبطولة حافلاً، إذ يقام السباق الثاني خلال شهر يناير المقبل، على أن يقام السباق الثالث خلال شهر فبراير المقبل، فيما سيتم لاحقاً الإعلان عن تفاصيل سباق السيدات.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عمير جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، استكمال كل ترتيبات الجولة الأولى التي يتوقع أن تشهد مشاركة كبيرة، وسط إقبال من مختلف عشاق رياضة الدراجات الهوائية للتسجيل والحضور في الحدث.

وأكد عمير جمعة الفلاسي أن البطولة رسّخت نفسها بقوة في روزنامة الفعاليات الرياضية الزاخرة في دبي من خلال نجاح النسختين الماضيتين وحجم التجاوب الذي نالته من مختلف فئات المجتمع، وهو ما تحقق بفضل الرؤية والهدف الذي رسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قدرات الشباب الإماراتيين.

وأنهت جميع فرق العمل الترتيبات اللازمة من خلال وضع الخطة المرورية اللازمة لضمان السلاسة وتوفير أفضل الظروف للمشاركين وتأمين سلامة الجمهور، من خلال وضع مسار مدروس وتنظيم حركة السير، كما قامت بقية فرق العمل بالترتيبات اللازمة على كل الجوانب اللوجستية والفنية والإعلامية وغيرها، خصوصاً أن الحدث بات يحظى باهتمام مجتمعي متزايد، وهو ما يحفز اللجنة المنظمة إلى تقديمه الصورة المشرقة والمعروفة عن دبي، بوصفها وجهة لأكبر وأهم البطولات على كل المستويات، إلى جانب السعي لإبراز منطقة السلم وجهةً رياضية ومجتمعية ومحمية المرموم عموماً التي تجذب أعداداً كبيرة من الزوار وتتميز بطبيعتها الخلابة.