مشاركة واسعة في بطولة الشارقة للصقارين «التلواح»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم في منطقة مليحة، منافسات النسخة الثالثة لبطولة نادي الشارقة للصقارين «التلواح»، التي تقام بالتنسيق والدعم الفني اللامحدود من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل حتى السبت المقبل بمشاركة واسعة وإقبال من مختلف الجنسيات.

وأكملت اللجنة المنظمة أمس، عملية التسجيل وفق الترتيبات واللوائح، وبإقبال كبير يتوقع أن يجعلها النسخة الأكبر من حيث أعداد المشاركين وتنوع الفئات، حيث تنطلق البطولة في اليوم الأول بإقامة منافسات جير تبع للفرخ والجرناس، على أن تقام في اليوم الثاني منافسات جير شاهين فرخ وجرناس، وفي اليوم الثالث منافسات جير بيور فرخ وجرناس، فيما سيكون الختام في اليوم الرابع مع منافسات الناشئين في فئتي جير تبع فرخ وجرناس.