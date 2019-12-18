كأس «مبادلة للتنس» تستوحى من الهندسة المعمارية لأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس عن الكأس الرسمية الخاصة بالنسخة الثانية عشرة من البطولة التي تنطلق غداً، حيث يعبّر التصميم للكأس عن القيم الجمالية المتميزة لأبرز معالم أبوظبي. وتشكل الكأس تحفةً فنيّةً من ابتكار المصممة الإماراتية، أشواق عبدالله، والتي أبدعت بتصميمها من وحي نافورة البركان التي كانت تشكل أحد أبرز معالم المدينة السياحية على كورنيش أبوظبي منذ ثمانينيات القرن الماضي، كونها رمزاً للتعايش والوحدة والتسامح.

وكانت نافورة البركان تجسد في خطوطها الإبداعية الخواص المتميزة لهندسة العمارة الإماراتية الفريدة، والتي تبدو واضحةً في أبرز مناطق الجذب الثقافية في أبوظبي مثل قصر الحصن وقلعة الجاهلي وقلعة المقطع.

وتُعدّ المصمّمة أشواق عبدالله أول فنانة إماراتية تصمّم كأس البطولة، وسبق لها أن صمّمت سابقاً كأس بطولة مبادلة وادي السيليكون لتنس السيدات في أمريكا، وشكّلت النافورة مصدر الإلهام المثالي لها لتقديم كأس متميزة.