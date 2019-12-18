فعاليات رياضية مجتمعية متنوعة تنطلق في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد مدينة دبي تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي يشارك فيها الآلاف من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع، وتقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في كل أرجاء «دانة الدنيا»، وستكون البداية غداً، من منطقة حتا، حيث تقام النسخة الثانية من بطولة أربيان إيبيك للدراجات الهوائية، وتستمر أربعة أيام وتمتد في مختلف إمارات الدولة، وتمتد مسافتها إلى 300 كم.

ويتسلق خلالها الدراجون مرتفعات بمسافة 5500 م، ويشارك أكثر من 10 آلاف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات في النسخة السابعة من مسيرة المشي من أجل الصحة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة اللولو هايبر ماركت للعام السابع على التوالي، وتنطلق فعالياتها صباح 27 ديسمبر الجاري، من أمام بوابة 3 في حديقة زعبيل بدبي، وتمتد مسيرة المشي لمسافة 3 كم.

فيما يقام سباق سيجنا بارك المجتمعي للجري يوم السبت المقبل، في دبي فستيفال سيتي، وتنظمه شركة ريس مي بمشاركة المئات، وتقام النسخة الرابعة من كأس الإمارات الدولية للجمباز الإيقاعي يومي 27 و28 ديسمبر، في أكاديمية جيمس الأميركية بدبي التي ينظمها نادي ناتاليا للجمباز ومجموعة البحراوي بدعم مع مجلس دبي الرياضي.

كما تشمل الفعاليات الموسم الخامس من دوري داداباي للكريكيت يوم 23 ديسمبر الجاري في مدرسة كينغز، كما يقام الدوري الشتوي لرمي السهام اليوم، في مناطق مختلفة من دبي، وبطولة جي إم سي لكرة القدم يوم 27 ديسمبر في نادي الوصل الرياضي، وسباق الدراجات الهوائية الترفيهية يوم 28 ديسمبر في مضمار القدرة للدراجات الهوائية.