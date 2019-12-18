فتح باب التسجيل لتصفيات كرة الصالات والطائرة بدورة ند الشبا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» عن فتح باب التسجيل للفرق الراغبة بالمشاركة في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، للنسخة الثامنة من الدورة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك المقبل بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد الحدث الأكبر من نوعه من حيث قيمة الجوائز ومستوى المنافسات في مختلف الرياضات، وتبدأ فترة التسجيل من اليوم للفرق، وتنتهي يوم 25 يناير المقبل، بينما سيكون آخر موعد لتسجيل اللاعبين أول فبراير المقبل.

كرة الصالات

وتنطلق تصفيات الصالات يوم 27 فبراير، في صالة المنارة الرياضية، ويسمح بتسجيل اللاعبين المواطنين وحاملي جواز سفر الدولة واللاعبين من أبناء المواطنات واللاعبين حاملي جوازات جزر القمر من المقيمين في الدولة بالإضافة إلى تسجيل 7 لاعبين بحد أقصى من المقيمين ومواليد الدولة، وستصدر اللجنة الفنية تعميماً يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بشروط التسجيل والمشاركة الخاصة بالتصفيات، ويحق للفرق المتأهلة لنهائيات البطولة تسجيل ما لا يزيد عن 3 لاعبين أجانب، وسمحت اللجنة المنظمة بتسجيل اللاعبين الذين بلغ عمرهم 18 سنة فما فوق بتاريخ آخر موعد للتسجيل، ويقوم إداري الفريق بتسجيل اللاعبين عن طريق إرفاق المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى نتيجة الفحص الطبي لكل لاعب وأنه لائق صحياً للمشاركة، و إقرار موقع من اللاعب بالموافقة على المشاركة مع الفريق في الدورة.

تسجيل الطائرة

وتجرى منافسات بطولة الكرة الطائرة على صالة مجمع ند الشبا الرياضي، وأكدت اللائحة على التزام كل فريق بتسجيل 14 لاعباً كحد أقصى و10 لاعبين كحد أدنى وذلك على أن يكون اللاعب بعمر 18 سنة فما فوق في تاريخ إقامة البطولة خلال التصفيات أو النهائيات، كما يسمح بتسجيل اللاعبين في التصفيات والنهائيات شرط أن تكون المشاركة الفعلية للمواطنين ومن في حكمهم في الملعب بحد أدنى 2 لاعبين (إجباري)، كما سمحت اللجنة بتسجيل أبناء المواطنات وحملة جوازات جزر القمر ضمن فئة المواطنين على أن تكون لديهم إقامة سارية المفعول، وأكدت اللجنة المنظمة أن عدد الفرق المشاركة في التصفيات سيكون غير محدود، وسيتم لاحقاً تحديد نظام التصفيات وفقاً لعدد الفرق التي سيتم تسجيلها في البطولة، وتقام التصفيات خلال الفترة من 9 فبراير إلى 7 مارس 2020، على أن يتأهل من التصفيات 5 فرق للمشاركة في النهائيات.

مستندات مطلوبة

ويقوم إداري الفريق بتسجيل اللاعبين عبر المستندات التالية، بتقديم صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر وصور شخصية لكل لاعب، وما يفيد أن اللاعب المسجل من أبناء المواطنات عند الاقتضاء وصورة من تأشيرة الإقامة لأبناء المواطنات وحملة جوازات جزر القمر في حالة تسجيلهم ضمن فئة المواطنين ومن في حكمهم وشهادة الفحص الطبي التي تفيد بأن اللاعب لائق بدنياً وصورة جواز سفر اللاعب من فئة غير المواطنين وإقرار موقع من طرف اللاعب بالموافقة على المشاركة، وتتوفر جميع النماذج الخاصة بتسجيل اللاعبين والفرق والمؤسسات عبر الموقع الالكتروني الرسمي للدورة.