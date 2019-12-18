بطولة الفجيرة لجمال الخيل على خط الانطلاق

المصدر: الفجيرة ــ محمد فضل

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت اللجنة العليا المنظمة عن انطلاقة فعاليات النسخة الخامسة لبطولة الفجيرة لجمال الخيول العربية والتي تقام بقلعة الفجيرة الأثرية اعتباراً من الغد وتستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة 299 من الخيول العربية الأصيلة، تقسم على 19 شوطاً، ويبلغ عدد المربين 157 مربي خيل عربي.

وجاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، بحضور سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والمشرف العام على البطولة، ومحمد أحمد الحربي رئيس اللجنة المنظمة وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وعلي مُصبح الكعبي مدير البطولة، وثمن سالم الزحمي الرعاية الدائمة والمستمرة من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للعام الخامس توالياً.

مشيراً إلى أن سموه يبدي اهتماماً كبيراً بالخيل العربي إلى جانب الرعاية المتميزة للملاك المواطنين، وأكد الزحمي أن البطولة خلال السنوات الماضية حققت نجاحات مبهرة، بفضل الحضور القوي للمشاركين من قبل الملاك والمربين إلى جانب التفاعل الذي يزداد سنوياً من كافة مرابط الدولة في التواجد ضمن بطولة الفجيرة والتي دائماً ما يكون النجاح التنظيمي حليفها بفضل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها اللجنة المنظمة وتوفر الإمكانات التنظيمية.

وأضاف: نسعى للسير في طريق النجاحات السابقة لكي تكون هذه البطولة من أبرز البطولات الوطنية التي تسهم في رعاية جمال الخيل العربي الأصيل.