شباب الأهلي يستضيف دولية دبي السابعة لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستضيف نادي شباب الأهلي، يوم السبت المقبل، النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد اللعبة، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية.

وتشهد مشاركة ألمع نجوم وأندية الجوجيتسو، يمثلون أكثر من 50 دولة، من مختلف أنحاء العالم، يخوضون منافسات فئات الناشئين والكبار والأستاذة، وتبدأ مرحلة الميزان في الساعة الثامنة صباحاً، فيما تنطلق النزالات في الساعة الحادية عشرة، وتوجه يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرعايته البطولة ودعمه المستمر لرياضة الجوجيتسو وغيرها من الرياضات في الدولة.

وأكد أن الدعم الذي تلقاه اللعبة من القيادة الرشيدة يشجّع المزيد من أبناء الوطن لاحتراف الجوجيتسو والمشاركة في البطولات العالمية، بعد أن أثبت أبناء وبنات الإمارات من مختلف الفئات والأحزمة قدرتهم على مواجهة أهم الأبطال العالميين وحصد الميداليات وصعود منصات التتويج في جميع الفعاليات المحلية والدولية، وأشار البطران إلى أن تنظيم البطولة يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو عبر جميع إمارات الدولة، ورفع مستوى أداء اللاعبين المحليين من خلال استقطاب ألمع اللاعبين المحترفين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذه البطولة الرفيعة المستوى.

وأكد أن النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية، لن تقل تميّزاً عن النسخ السابقة، نظراً للمكانة المتقدّمة التي تتمتع بها إمارة دبي على خارطة الرياضة العالمية، وقدرتها على استضافة أهم الفعاليات الدولية في مرافقها الرياضية الحديثة.