انطلاق أسبوع الشارقة للبطولات العالمية البحرية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

انطلقت، أمس، فعاليات أسبوع الشارقة للبطولات العالمية للرياضات البحرية، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي، بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وتشمل سباقات الزوارق السريعة «فورمولا 1»، وجائزة الشارقة الكبرى، وسباقات الدراجات المائية.

وتستقطب البطولات عدداً كبيراً من المشاركين، يتقدمهم نخبة أبطال العالم الذين سيتنافسون بقوة فيما بينهم للوصول إلى منصة التتويج، إلى جانب حضور جماهيري كبير، لمتابعة المنافسات المشتركة والعروض الحرة لسباقات الدراجات المائية.

اللقب

ويترقب الفيكتوري تيم في هذه المشاركة اللقب العالمي الثاني عبر قائد دراجة فيكتوري تيم رقم 90 المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر حامل اللقب في فئة واقف محترفين جي بي 1، إذ يحتاج إلى نقطة واحدة من المرحلة الأولى لحسم اللقب العالمي الكبير لمصلحته وإضافة إنجاز جديد.

وحقق قائد فريق فيكتوري تيم المتسابق كيفين رايتيرر لقب بطولة العالم للدراجات المائية في فئة واقف جي بي مرتين الأولى عام 2015 والثانية في 2018 بعد انضمامه لفريق الفيكتوري ويترقب التتويج مجدداً وللمرة الثالثة في الشارقة.

وبغض النظر عن الفرصة الكبيرة التي ينتظرها رايتيرر، فإن هدفه سيكون معانقة اللقب العالمي، وإهداء الفريق اللقب الثاني على التوالي في البطولة العالمية، بعدما نجح في إحراز لقب فئة واقف محترفين ضمن البطولة الأوروبية 2019.