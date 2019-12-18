إغلاق باب التسجيل لسباق دبي للشراعية 60 قدماً غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيز لانطلاقة منافسات سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً «الجولة الأولى من بطولة دبي»، الذي ينطلق السبت المقبل، ويغلق غداً باب التسجيل للمشاركة في الحدث.

وأكد هزيم القمزي، مدير إدارة السباقات بالنادي أن اللجنة المنظمة تعمل على إنجاح السباق، بالتنسيق مع الشركاء المميزين ومنهم القيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل «قيادة السرب الرابع»، وإدارة الدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي للإعلام، ومجموعة نخيل البحرية، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وبي إند أو مارينــاس.